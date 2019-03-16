Son Dakika Haberleri: Afgan Askerlere Teröristle Mücadele Eğitimi

Afgan Askerlere Teröristle Mücadele Eğitimi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'dan gelen misafir askeri personele Meskün Mahallerde Teröristle Mücadele Eğitimi verildiğini açıkladı.

Afgan Askerlere Teröristle Mücadele Eğitimi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'dan gelen misafir askeri personele Meskün Mahallerde Teröristle Mücadele Eğitimi verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Afganistan'dan gelen misafir askeri personele, Isparta'daki Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında verilen Meskün Mahallerde Teröristle Mücadele Eğitimi devam ediyor" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:47 Kaynak: İHA

Isparta, Afganistan, Güncel
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