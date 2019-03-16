Afgan Askerlere Teröristle Mücadele Eğitimi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'dan gelen misafir askeri personele Meskün Mahallerde Teröristle Mücadele Eğitimi verildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
, Afganistan
'dan gelen misafir askeri personele Meskün Mahallerde Teröristle Mücadele Eğitimi verildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Afganistan'dan gelen misafir askeri personele, Isparta
'daki Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında verilen Meskün Mahallerde Teröristle Mücadele Eğitimi devam ediyor" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:47 Kaynak: İHA
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