Son Dakika Haberleri: Afgan bakandan Soylu'ya ziyaret
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Afgan bakandan Soylu'ya ziyaret

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi'yi makamında kabul etti.

Afgan bakandan Soylu'ya ziyaret, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi'yi makamında kabul etti.

Türkiye'ye temaslarda bulunmak üzere gelen Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti. Bakan Kayumi, şeref defterini imzaladıktan sonra Bakan Soylu ile görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, güvenlik, düzensiz göçle mücadele ve iki ülke arasındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.


Süleyman Soylu, Afganistan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:13 Kaynak: DHA
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