Afgan bakandan Soylu'ya ziyaret
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi'yi makamında kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:13 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi'yi makamında kabul etti.
Türkiye'ye temaslarda bulunmak üzere gelen Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti. Bakan Kayumi, şeref defterini imzaladıktan sonra Bakan Soylu ile görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, güvenlik, düzensiz göçle mücadele ve iki ülke arasındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.
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