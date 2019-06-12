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Afgan bisikletçiler Türk-Afgan dostluğu için pedalladı

3 saat önce

Tarihi 2000 yıl öncesine kadar giden "Lacivert Yolu"nu canlandırmak ve Türkiye-Afganistan dostluğunu güçlendirmek amacıyla Afganistan'dan bisikletleriyle yola çıkan 10 Afgan bisikletçi 4 bin 118 kilometrelik "Türk-Afgan Dostluğu Bisiklet Turu"nu Beşiktaş'ta tamamladı.

Afgan bisikletçiler Türk-Afgan dostluğu için pedalladı, System.String[]
Tarihi 2000 yıl öncesine kadar giden "Lacivert Yolu"nu canlandırmak ve Türkiye- Afganistan dostluğunu güçlendirmek amacıyla Afganistan'dan bisikletleriyle yola çıkan 10 Afgan bisikletçi 4 bin 118 kilometrelik "Türk-Afgan Dostluğu Bisiklet Turu"nu Beşiktaş'ta tamamladı.
Afganistan'dan yola çıkan Afgan bisikletçiler İstanbul Başkonsolosluğu'nun organizasyonluğunda ve Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde Beşiktaş'taki Dünya Barış Parkın'nda buluştu.
Afganistan'ın İstanbul Başkonsolosu Zekeriya Barakzey ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Esra Yenidünya, Afganistan'ın Herat şehrinden başlayarak Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye gelen bisikletçileri parkta karşılayarak çiçek takdim etti.
Başkonsolos Barakzey bisikletçilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra yaptığı konuşmada, Türk-Afgan ilişkilerinin tarihin her döneminde dostluk temelinde olduğunu vurguladı.
Bisiklet turunun iki ülkenin kardeşliğine katkı sağladığını belirten Barakzey, şunları kaydetti:
"Bizim ilişkilerimiz sadece ekonomi üzerine dayalı değil. Bizim güçlü kültürel bağlarımız geçmişten bugüne uzanıyor. Afganistan'dan yola çıkan bisikletçilerimiz 4 bin 118 kilometre boyunca bu dostluk için pedal çevirdi. Afganistan ve Türkiye'nin tarih sayfaları bu dostluk ve kardeşlik bağlarını her zaman hatırlayacak. Çok zor zamanlarda birbirinin yanında olan iki devlet olarak daha da güçlü ilişkilere sahip olmak için elimizden geleni yapıyoruz.
Son dönemlerde ekonomik ilişkiler de dostluğumuza katkı sağladı. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin başlattığı ve Türkiye dahil beş ülkeyi kapsayan Lacivert Yolu iki ülke için de çok önemli kazanımlar getirecek. Geçen sene bu amaçla Asya'nın kalbi Afganistan'dan Türkiye'ye yola çıkan ilk ticaret malları İstanbul'a ulaştı."
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yenidünya da Lacivert Yolu'nun bir ticaret yolu olmakla beraber iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve sevgi bağlarını da içerdiğini anlattı.
Yenidünya, Afganistan'la Türkiye arasındaki tarihi bağlara dikkat çekerek, "Kardeş Afgan halkıyla Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan istiklal mücadelemizden bu yana gelen bağlarımızı daha da güçlendirmekten onur ve gurur duyuyoruz. Beşiktaş gibi İstanbul'umuzun gözbebeği ilçemizde sona ermesi bizi ayrıca mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.
Bisikletçilere Beşiktaş'ta "Beşiktaş Özgür Pedallar" üyesi Beşiktaş Mahmut Erseven İlkokulu öğrencileri eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:55 Kaynak: AA
Beşiktaş, Güncel
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