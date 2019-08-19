Son Dakika Haberleri: Afgan cinayeti sonrası 73 Afgan sınır dışı edildi
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Afgan cinayeti sonrası 73 Afgan sınır dışı edildi

1 saat önce

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Afgan uyruklu bir kişinin öldürülmesinin ardından polis ekiplerince yapılan uygulamalarda yakalanan 73 Afganistan uyruklu sınır dışı edilmek üzere Sakarya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Afgan uyruklu bir kişinin öldürülmesinin ardından polis ekiplerince yapılan uygulamalarda yakalanan 73 Afganistan uyruklu sınır dışı edilmek üzere Sakarya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 3 gün önce Afgan uyruklu Zamer Zazai, Afgan uyruklu arkadaşları F.A. ile F.M. tarafından boğazı kesilerek dere kenarına atılmış, olayla ilgili 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı. Olay sonrası Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerce mevcut güven ve huzur ortamının devamına yönelik il genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde ülkeye yasal olmayan yollardan giren ve oturma izinleri olmayan 73 Afgan uyruklu şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından 73 Afganistan uyruklu sınır dışı edilmek üzere Sakarya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)
Sakarya, Taraklı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:15 Kaynak: İHA
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