Afgan cinayetiyle ilgili 2 kişi tutuklandı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilerek dere kenarına atılan Afgan uyruklu şahsın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:01 Kaynak: İHA
'nın Taraklı
ilçesinde boğazı kesilerek dere kenarına atılan Afgan uyruklu şahsın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Taraklı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi
Kızılsu mevkii dere kenarında 2 gün önce vatandaşlar tarafından boğazı kesilerek ölü halde bulunan Afgan uyruklu Zamer Zazai cinayetinde polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda Zamer Zazai cinayetine ilişkin, Adapazarı
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
'nde F.A. ve F.M. isimli 2 Afgan uyruklu zanlı Söğütlü- Sakarya arası sefer yapan yolcu otobüsüyle Sakarya'ya geldikten sonra Adapazarı Cumhuriyet Mahallesinde gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 2 Afgan uyruklu zanlı Geyve
adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
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