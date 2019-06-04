Son Dakika Haberleri: Afgan çoban, av tüfeği ile öldürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Afgan çoban, av tüfeği ile öldürüldü

1 saat önce

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Mehmed N.(35) hayvan otlattığı arazide av tüfeğiyle vurularak, öldürülmüş halde bulundu.

Afgan çoban, av tüfeği ile öldürüldü, System.String[]
KAYSERİ'nin Talas ilçesinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Mehmed N.(35) hayvan otlattığı arazide av tüfeğiyle vurularak, öldürülmüş halde bulundu. Polis, Suriye uyruklu bir çobanı gözaltına aldı.  
Zincidere Mahallesi'nde oturan ve çobanlık yapan Mehmed N. dün sabah küçükbaş hayvanları alıp, otlatmaya götüdü. Akşam saatlerinde hayvanlar geri gelirken, Mehmed N. dönmedi. Hayvan sahipleri ile yakınları tarafından aranan Mehmed N.'nin gece saat 02.30 sıralarında Çiçekli mevkiindeki kayalık bölgede cansız bedeni bulundu. Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemede Mehmed N.'nin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Mehmed N.'nin cesedi  Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma, bölgede çobanlık yapan ve adı açıklanmayan bir Suriyeli'yi gözaltına aldı. 
Mehmed N.'yi aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğü öne sürülen Suriyeli çoban, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:41 Kaynak: DHA
Talas, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit! Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul ve bazı illerde yağış bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 12:53:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afgan çoban, av tüfeği ile öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]