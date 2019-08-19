Son Dakika Haberleri: Afgan Çoban ayı saldırısına uğradı
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Afgan Çoban ayı saldırısına uğradı

59 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayının saldırısına uğrayan çoban yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayının saldırısına uğrayan çoban yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çukurtepe köyü Herdo Deresi mevkisinde hayvan otlatan Afganistan uyruklu çoban Zıya Ubeydullah (28), ayının saldırısına uğradı. Bir süre ayı ile boğuşan Ubeydullah, daha sonra kaçmayı başardı.
Yaralanan Ubeydullah, Bingöl- Erzurum kara yolunda bir otomobile binerek Karlıova Devlet Hastanesine geldi.
Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen Ubeydullah, tedavi altına alındı.
Bir tepede ayının aniden kendisine saldırdığını söyleyen Ubeydullah, "Su içmeye gitmiştim aniden karşıma çıkan ayı, bana saldırdı. Bacağımdan yaralandım ve o esnada kaçmayı başardım. Bacağımdan kan akıyordu. Kara yolunda bir araç beni alarak hastaneye getirdi." dedi.
Afganistan, Karlıova, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:12 Kaynak: AA
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