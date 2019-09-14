Son Dakika Haberleri: Afgan çoban çadırda ölü bulundu
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Afgan çoban çadırda ölü bulundu

23 dakika önce

KONYA'nın Bozkır ilçesinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu genç, kaldığı çadırda ölü bulundu.

Afgan çoban çadırda ölü bulundu, System.String[]

KONYA'nın Bozkır ilçesinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu genç, kaldığı çadırda ölü bulundu.

Harmanpınar Mahallesi Harmanpınar Yaylası'nda yaşanan olayda, hayvancılık yapan D.G.'nin yanında çoban olarak çalışan Afganiztan uyruklu genç, sabah 09.00 sıralarında kaldığı çadırda hareketsiz halde yatarken bulundu. D.G. durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çadıra gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini tespit ett.

25 yaşlarında olduğu belirlenen ancak açık kimliği bilinmeyen çobanın vücudunda herhangi darp ya da yara izine rastlanmadı. Gencin ölümü yapılacak otopsi ile belirlenecek. Kimlik tespit çalışmaları da sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:10 Kaynak: DHA
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