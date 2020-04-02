Afgan çoban, derede ölü bulundu - Son Dakika

KIRIKKALE'nin Balışehy ilçesi Işıklar köyünde Afganistan uyruklu çoban Abdul Baki Rahimi (45) derede ölü bulundu.

Işıklar köyünde, Aslan Bozkurt'un büyükbaş hayvanlarına çobanlık yapan Abdul Baki Rahimi, dün sabah hayvanları otlatmak için meraya çıktı. Aslan Bozkurt, öğle yemeği götürmek için gittiği merada Rahimi'ye ulaşamadı. Rahimi'nin telefonun da kapalı olması üzerine eve dönen Aslan Bozkurt, jandarmaya haber verdi. Jandarmanın dün akşam yaptığı aramalarda Rahimi'nin izine rastlanmadı.

DEREDE CESEDİ BULUNDU