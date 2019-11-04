Son Dakika Haberleri: "Afgan çoban getirileceği" iddiası
Son Dakika Güncel 'Afgan çoban getirileceği' iddiası

"Afgan çoban getirileceği" iddiası

6 saat önce

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, 5 bin lira maaşla 150 bin Afgan çoban getirileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, 5 bin lira maaşla 150 bin Afgan çoban getirileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Genel Müdürlük tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, son üç yılda Türkiye'de bulunan 93 bin 123 Afgan'ın ülkesine geri gönderildiği belirtildi.

Buna karşın, 5 bin lira maaşla 150 bin Afgan çoban getirileceği yönünde ortaya atılan iddianın da gerçekliğinin olmadığı kaydedildi.

Türkiye, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:56 Kaynak: AA
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