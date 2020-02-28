Afgan çoban, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afgan çoban, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında (2) - Son Dakika

Afgan çoban, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında (2)

6 saat önce

VALİLİKTEN AÇIKLAMAOlayla ilgili Sivas Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Afgan çoban, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında (2), System.String[]

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Sivas Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada dün Şarkışla ilçesi jandarma sorumluluk sınırları içerisinde Afganistan uyruklu bir kişinin yakalandığı ve yapılan tetkiklerde düzensiz göçmen olduğunun tespit edildiği belirtildi. İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının düzensiz göçmenlerle ilgili genelgeleri doğrultusunda, yakalanan kişilerin sınır dışı edilene kadar sağlık, asayiş, güvenlik gibi nedenlerle tedbir amaçlı 14 gün gözetim altında tutulduğuna dikkat çekilerek "Yakalanan şahıs, ilgili kurumlarımızca her düzensiz göçmene karşı yapılan rutin sağlık kontrolü uygulaması kapsamında Şarkışla İlçe Devlet Hastanesine götürülmüş ve şahsa gribal enfeksiyon teşhisi konmuştur" denildi.Açıklamada sosyal medya ve Whatsapp gruplarında 'koronavirüs' tespit edildiği yolundaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, kurumların koronavirüse karşı gerekli önlemleri aldığı, her türlü olasılığa karşı hazırlıklarını yaptığı ifadelerine yer verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:31 Kaynak: DHA
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