Olay, dün saat 20.30 sıralarında Çumra ilçesi Sürgüç Mahallesi eski mezarlıkta meydana geldi. Zahir Mehmethan, belirlenemeyen nedenle tartıştığı Golaboddın Moghımı'ye tüfekle ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Moghımı, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mehmethan suç aleti tüfekle olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri Mehmethan'ın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afgan çoban, meslektaşı vatandaşını öldürdü - Son Dakika

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