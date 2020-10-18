Afgan çoban tarlada ölü bulundu - Son Dakika

Afgan çoban tarlada ölü bulundu

18.10.2020 12:12
Afgan çoban tarlada ölü bulundu, System.String[]

SİVAS'ın Divriği ilçesinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Abdullah Nagıp (23), arazide tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.

SİVAS'ın Divriği ilçesinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Abdullah Nagıp (23), arazide tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.

Olay, dün Divriği ilçesine bağlı Tortu köyü yakınlarında yaşandı. Yaklaşık 2 aydır bölgede sürü sahibi Süleyman Keklik'in çobanlığını yapan Afganistan uyruklu Abdullah Nagıp dün sabah hayvanlarını alıp, köy yakınındaki meraya otlatmaya götürdü. Bu sırada Zara ilçesine koyun götüren sürü sahibi Süleyman Keklik, öğle saatlerinde geri döndüğünde arazide hayvanlarını başıboş otlarken buldu. Çobanın yakındaki çadırda uyumuş olabileceğini düşünen Keklik, orada bulamayınca arazide köylülerle birlikte arama yaptı. Yapılan araştırma sonucunda çoban Abdullah Nagıp, köy yakınlarında kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Yapılan incelemede çobanın tüfekle vurulduğu belirlendi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası çobanın cesedi Divriği Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çobanın tüfeğinin kazara ateş aldığı veya intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.


Afgan çoban tarlada ölü bulundu

Afganistan, Divriği, Sabah, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afgan çoban tarlada ölü bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Dün, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Nigar, bugün doğum gününü kutlayacaktı Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu Brezilya'da bir kadın, eşi gibi davranarak 12 saat önce ölen adamın aylığını çekmek istedi Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Belçika'da hastalarını maskesiz muayene eden aile hekimi 100'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
Şişli'de akılalmaz görüntü: Dansözlü korona eğlencesi Şişli'de akılalmaz görüntü: Dansözlü korona eğlencesi         
09:23
Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak         
08:40
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı         
06:30
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi         
20:30
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı         
17:04
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum! Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum!         
12:00
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 12:16:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afgan çoban tarlada ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei