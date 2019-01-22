Son Dakika Haberleri: Afgan Çobanı Öldüren Sanığa Ceza Verilmedi

Afgan Çobanı Öldüren Sanığa Ceza Verilmedi

21 dakika önce

KASTAMONU'da Afganistan uyruklu çoban Jihad Saflan Hamid'i (14) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin Maden'e (78), 'cezai ehliyeti olmadığı' gerekçesiyle ceza verilmedi.

Afgan Çobanı Öldüren Sanığa Ceza Verilmedi, System.String[]
KASTAMONU'da Afganistan uyruklu çoban Jihad Saflan Hamid'i (14) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin Maden'e (78), 'cezai ehliyeti olmadığı' gerekçesiyle ceza verilmedi. Mahkeme tahliye ettiği Maden'in, yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda tedavi altına alınmasına karar verdi.

Geçen yıl Eylül ayında Kastamonu merkeze bağlı Çatören köyünde yaşanan olayda akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen Hüseyin Maden, çobanlık yapan Afganistan uyruklu Jihad Saflan Hamid'i bıçaklayarak, öldürdü. Hüseyin Maden tutuklanarak, cezaevine konuldu. Hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açılan Maden, Kastamonu Ağır Ceza Mahekemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Maden savunmasında, Jihad Saflan Hamid'in kendisine ilişki teklifinde bulunduğunu iddia ederek, "Ben de sinirlenerek karnına bıçağı sapladım. Çocuk da bana vurmaya çalıştı. Onun elinde de bıçak vardı" dedi.

Mahkeme heyeti, 'cezai ehliyeti olmadığı' yönünde raporu bulunan sanığa, ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Tahliyesine karar verilen Maden'in yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınması kararlaştırıldı.

- Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:41 Kaynak: DHA

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