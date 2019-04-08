Afgan Çocuğa Malatya'da İlik Nakli

Afgan çocuğa Malatya'da ilik nakliMALATYA - Afanistan'da yaşayan 5 yaşındaki Ojran Arab'a ülkesine 2 bin 700 kilometre uzaklıktaki Malatya'da yapılan ilik nakli operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Afgan çocuğa Malatya'da ilik nakli



MALATYA - Afanistan'da yaşayan 5 yaşındaki Ojran Arab'a ülkesine 2 bin 700 kilometre uzaklıktaki Malatya'da yapılan ilik nakli operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Afganistanlı Ojran Arab'a ülkesinde 3 yıl önce talasemi teşhisi konuldu. Ülkesinde tedaviye başlayan Ojran, tedavi yetersiz kalınca Türkiye'ye geldi. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne getirilen Afgan çocuk, yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından tedaviye alındı. 3 yıldır başarılı bir şekilde tedavisine devam edilen Ojran'a son olarak ise oldukça zorlu ve başarılı geçen ameliyatla ilik nakli gerçekleştirildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Turgut Özal Tıp Merkezi Pediatri Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Arzu Akyay, "Talasemi majör hastası olan Ojran ile birlikte 21'inci naklimizi gerçekleştirdik. 5 yaşındaki Afgan Ojran Arab, 3 yıl önce ülkesinde yeterli tedavi alamadığı için Türkiye'ye gelmiş. Kardeşi uyumlu çıktı. 1,5 yıl önce açtığımız servisimizde, Ojran ile birlikte 21'inci naklimizi yaptık" şeklinde konuştu.

Gönüllü vericilerin olması ile akraba dışı vericilerden de nakillerin yapılabildiğini belirten Akyay, "Bir insanın hayatını tamamen değiştirip, kronik ağır hastalığından kurtulabilmesine vesile olabilmektedirler. Donör, eğer kemik iliği kolundan toplanıyorsa, yetişkin bir insansa aynı gün içerisinde işine dönebiliyor. Kemik iliğinden toplandığı takdirde de çok ağrıları olmuyor ama ağrı kesici veriyoruz, bir gün gözlem için hastanede tutuyoruz ve ertesi gün normal hayatlarına devam ediyorlar. Aynı kan verme işlemi gibi kemik iliği de kendisini yeniliyor" dedi.

Kemik iliği ağabeyinden alındı

Ameliyatta gerçekleştirilen işlemlerle ilgili de bilgi veren Doç. Dr. Arzu Akyay, Ojran Arab'a nakledilen iliğin ise ağabeyinden bulunduğunu anlatarak, "Uyumlu olan ağabeyinden kemik iliğini topladık, hastamıza kateterinden taktık ve damar yolundan gönderiyoruz. Bunun için ameliyat ya da ekstra bir işleme gerek yok. Aynı kan verir gibi kök hücremizi de bu şekilde veriyoruz. Daha sonra iki haftalık bir süreç var, bu hücrelerin dolaşıp, kemik iliğindeki kendi yuvalarına oturması ve yeni kemik iliği üretmesi dönemine geçmesini bekleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Suriyeli çocuk da sağlığına kavuştu

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Pediatri Kemik İliği Nakli Servisi Koordinatörü Derya Üstündağ ise 9 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğunun da yapılan başarılı nakil ile sağlığına kavuştuğunu kaydederek, "Merve Ömer isminde 9 yaşındaki Suriyeli hastaya da 14 Mart'ta kemik iliği nakli yaptık. Nakli kız kardeşi Nesrin Ömer'den gerçekleştirdik, yavaş yavaş kök hücreleri çıkmaya başladı" diye konuştu.

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