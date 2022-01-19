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Son Dakika | Afgan çocuğa "nefes" olmak için tehlikeye atılan kahraman itfaiyeci yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Son Dakika | Afgan çocuğa "nefes" olmak için tehlikeye atılan kahraman itfaiyeci yaşadıklarını anlattı

19.01.2022 15:00

Son dakika haberler... Erzurum'da 17 Aralık'ta bir evde çıkan yangına müdahale ederken baygın haldeki Afgan kız çocuğuna gaz maskesini verdikten sonra dumandan etkilenen ve kalp krizi geçiren itfaiyeci Yücel Küçük'ün tedavisi devam ediyor.

Erzurum'da 17 Aralık'ta bir evde çıkan yangına müdahale ederken baygın haldeki Afgan kız çocuğuna gaz maskesini verdikten sonra dumandan etkilenen ve kalp krizi geçiren itfaiyeci Yücel Küçük'ün tedavisi devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde iki gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra anjiyo olan ve normal servis odasına alınan Küçük, yaşadıklarını anlattı.

Kahraman itfaiyeci Küçük, AA muhabirine, evde çıkan yangında bir ailenin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekip arkadaşlarıyla olay yerine gittiklerini söyledi.

İhbar adresine ulaştıktan sonra ailenin ev içinde olduğunu tespit ettiklerini anlatan Küçük, "İçeriye giriş yaptık, içeridekiler dumandan etkilenmiş, bilinçleri kapalıydı. O anki refleks ile vicdanen gaz maskemi çıkarıp baygın haldeki durumu kötü olan kız çocuğuna verdim. Ev içinde gaz maskemi verdiğim için dumana maruz kaldım ve dumandan çok etkilendim." dedi.

Küçük, daha önceden bir rahatsızlığının olmadığını belirterek, yangına müdahale sonrası kendini iyi hissetmediğini ve sağlık durumunun kötüye gittiğini aktardı.

Hastaneye kaldırıldığında kalp damarlarının tıkalı olduğunu ve stent takıldığını ifade eden Küçük, "Evde Afgan çocukları baygın görünce kendi çocuklarım gözümün önüne geldi, zaten bizim görevimiz kurtarmak, oraya gidiş nedenimiz belli. İçeride yaralıları kurtarmaya mecburduk. Çocukları kurtardığım için mutluyum. Gaz maskemi verdiğim için hiç pişman olmadım. Aynı durum yine olsa yine maskemi çıkarır veririm." diye konuştu.

Olay

Aşağı Mumcu Mahallesi'nde bulunan Korucuk Apartmanı'nın bodrum katındaki Afganistan uyruklu ailenin oturduğu evde 17 Ocak'ta yangın çıkmış, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan Roghayyeh ve eşi ile kızları Zehra (17), Zohre (16) ve Zeynep Alavi'yi (14) kurtarmıştı.

Kurtarma çalışması sırasında itfaiye personeli Küçük, evde baygın haldeki ailenin kız çocuğuna gaz maskesini verdikten sonra dumandan etkilenmiş ve kalp krizi geçirmişti.

Öte yandan dumandan etkilenen Afgan annenin Van'da, kızlarının ise Erzurum Şehir Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Son Dakika | Afgan çocuğa nefes olmak için tehlikeye atılan kahraman itfaiyeci yaşadıklarını anlattı
Son Dakika | Afgan çocuğa nefes olmak için tehlikeye atılan kahraman itfaiyeci yaşadıklarını anlattı
Son Dakika | Afgan çocuğa nefes olmak için tehlikeye atılan kahraman itfaiyeci yaşadıklarını anlattı

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Kalp Krizi, Erzurum, Aralık, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Afgan çocuğa 'nefes' olmak için tehlikeye atılan kahraman itfaiyeci yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Afgan çocuğa "nefes" olmak için tehlikeye atılan kahraman itfaiyeci yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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