Afgan Çocuk, Annesinin Böbreğiyle Hayata Tutundu
1 saat önce
ESKİŞEHİR'de, böbrek yetmezliği bulunan Afganistan uyruklu S.B. (17), annesi S.K.'den (39) alınan böbreğin nakledilmesiyle hayata tutundu.
ESKİŞEHİR'de, böbrek yetmezliği bulunan Afganistan
uyruklu S.B. (17), annesi S.K.'den (39) alınan böbreğin nakledilmesiyle hayata tutundu.
Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Afganistan uyruklu S.B.'ye, annesi S.K. böbreğini vermek istedi. Anne
ve oğlu, operasyon için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan testlerin ardından anne S.K.'nin oğluyla kan ve dokusunun uyumlu olduğu belirlendi. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Ünal, Prof. Dr. İlter Özer ve Prof. Dr. Murat Ulaş
ile Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aslı Kavaz Tufan'ın katıldığı operasyonda, anneden alınan böbrek oğluna nakledildi.
Hastanede 5 gün kalan S.B., tedavisinin ardından taburcu edildi. ESOGÜ Hastanesi Organ Nakli Birimi'nden yapılan açıklamada, artık çocuk hastalara da başarıyla organ nakli yapılmaya başlandığı belirtildi.
- Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:58 Kaynak: DHA
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