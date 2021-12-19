Üye Girişi
Afgan dans topluluğu ve Afrikalı öğrencilerin gösterileri mest etti - Son Dakika

Afgan dans topluluğu ve Afrikalı öğrencilerin gösterileri mest etti

19.12.2021 21:43
Afgan dans topluluğu ve Afrikalı öğrencilerin gösterileri mest etti

Bilecik'te Türk ve yabancı kursiyerlerin Türk Halk Müziği Konseri, Afgan dans topluluğunun ve Afrika ülkeleri üniversite öğrencilerinin gösterileriyle mest ettiUluslararası Göçmenler Günü, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla kutlandı.

Bilecik'te Türk ve yabancı kursiyerlerin Türk Halk Müziği Konseri, Afgan dans topluluğunun ve Afrika ülkeleri üniversite öğrencilerinin gösterileriyle mest etti

Uluslararası Göçmenler Günü, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla kutlandı. Kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın konuşmalarıyla devam etti. Vali Dr. Kızılkaya, konuşmalarında şu sözlere yer verdi:

"Ülkemiz bugün, 190 farklı milletten göçmene ev sahipliği yapmakta ve bunun haklı gururunu yaşamaktadır. Merhamet kültürüyle yoğrulan bu toprakların sahibi olan Türk milleti, misafirperverliği ve hoşgörüsüyle daima kendisine yakışanı yapmış ve dünyada hep adından söz ettirmiştir. Unutmamalıyız ki göçmen kardeşlerimizin sorunlarına kayıtsız kalmak, insan hakları ihlallerinin artmasına ve yoksul ülkelerde yaşam koşullarının daha da ağırlaşmasına sebep olacaktır. Dünya Göçmenler Günü vesilesiyle, insanların göçe zorlanmadığı, insan hakları ve onurunun korunduğu, göçmen düşmanlığının önlendiği ve insan hayatının pazarlık konusu yapılmadığı bir dünya dileğimi sizlerle paylaşmak istiyorum."

Vali Dr. Kızılkaya'nın konuşmalarının ardından program, kentte yaşayan Türk ve Yabancı kursiyerlerin Türk Halk Müziği Konseri, Afgan Dans Topluluğu'nun ve Afrika Ülkeleri Üniversite öğrencilerinin gösterileriyle devam edildi. İzleyenler tarafından ilgiyle takip edilen program, toplu hatıra fotoğrafıyla son buldu.

(Nadir Korkmaz/İHA)

Afgan dans topluluğu ve Afrikalı öğrencilerin gösterileri mest etti
Afgan dans topluluğu ve Afrikalı öğrencilerin gösterileri mest etti
Afgan dans topluluğu ve Afrikalı öğrencilerin gösterileri mest etti
Afgan dans topluluğu ve Afrikalı öğrencilerin gösterileri mest etti
Afgan dans topluluğu ve Afrikalı öğrencilerin gösterileri mest etti
Afgan dans topluluğu ve Afrikalı öğrencilerin gösterileri mest etti

Türk Halk Müziği, Bilecik, Türk, Dans, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afgan dans topluluğu ve Afrikalı öğrencilerin gösterileri mest etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
21:31 Son Dakika: TÜSİAD'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Kalkıp hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın
21:30 Fenerbahçe tribünlerinde çıkan kavgaya polis müdahale etti
21:29 Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim
21:25 Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa
21:24 Kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya AK Partili Şamil Tayyar'dan sert sözler
21:22 Eski takımı Fenerbahçe'ye gol atan Josef'ten açıklama: İyi futbolcuyum
20:55 Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki gol düellosundan kazanan çıkmadı
20:41 Son Dakika: Finalde güçlü rakibi Imoco'yu 3-2 mağlup eden VakıfBank Voleybol Takımı, dünya şampiyonu oldu
20:30 Josef de Souza, Kadıköy'de attığı gol sonrası çılgınca sevindi
20:15 Balotelli, Fatih Terim paylaşımını kısa sürede sildi
Kadıköy'de ortalığı ayağa kaldıran görüntü! Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası Kadıköy'de ortalığı ayağa kaldıran görüntü! Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası         
21:38
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru         
14:22
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi         
11:51
Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı         
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum         
09:00
Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum         
22:08
Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler! ''Go lan'' demiş Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler! ''Go lan'' demiş         
21:52
Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi         
18:05
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 21:53:34. #1.12#
SON DAKİKA: Afgan dans topluluğu ve Afrikalı öğrencilerin gösterileri mest etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement