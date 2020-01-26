Son Dakika › Dünya › Afgan düğününe el bombalı saldırı: Aralarında çocukların da olduğu 20 yaralı - Son Dakika Dünya
Afgan düğününe el bombalı saldırı: Aralarında çocukların da olduğu 20 yaralı
6 saat önce
Afganistan'ın Host vilayetinin Ali Şir ilçesinde bir düğüne el bombası atılması sonucu aralarında çocukların da olduğu 20 kişi yaralandı.
Afganistan'ın Host vilayetinin Ali Şir ilçesinde bir düğüne el bombası atılması sonucu aralarında çocukların da olduğu 20 kişi yaralandı.
Host Valiliği sözcüsü Talib Mangal, basına yaptığı açıklamada, Ali Şir ilçesinin Varis köyünde çok sayıda davetlinin katıldığı bir düğüne el bombası atıldığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:43
Son Dakika Guatemala'da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü Çin'de koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi AB, Elazığ depreminin ardından uydu görüntüleme sistemini devreye soktu İran ve Kosova, Elazığ depremi için Türkiye'ye desteğini duyurdu