Afgan düğününe el bombalı saldırı: Aralarında çocukların da olduğu 20 yaralı

Afganistan'ın Host vilayetinin Ali Şir ilçesinde bir düğüne el bombası atılması sonucu aralarında çocukların da olduğu 20 kişi yaralandı.



Host Valiliği sözcüsü Talib Mangal, basına yaptığı açıklamada, Ali Şir ilçesinin Varis köyünde çok sayıda davetlinin katıldığı bir düğüne el bombası atıldığını belirtti.