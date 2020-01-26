Afgan düğününe el bombalı saldırı: Aralarında çocukların da olduğu 20 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Afgan düğününe el bombalı saldırı: Aralarında çocukların da olduğu 20 yaralı - Son Dakika Dünya

Afgan düğününe el bombalı saldırı: Aralarında çocukların da olduğu 20 yaralı

6 saat önce

Afganistan'ın Host vilayetinin Ali Şir ilçesinde bir düğüne el bombası atılması sonucu aralarında çocukların da olduğu 20 kişi yaralandı.

Afgan düğününe el bombalı saldırı: Aralarında çocukların da olduğu 20 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın Host vilayetinin Ali Şir ilçesinde bir düğüne el bombası atılması sonucu aralarında çocukların da olduğu 20 kişi yaralandı.


Host Valiliği sözcüsü Talib Mangal, basına yaptığı açıklamada, Ali Şir ilçesinin Varis köyünde çok sayıda davetlinin katıldığı bir düğüne el bombası atıldığını belirtti.

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Afganistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:43 
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