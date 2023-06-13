Afgan erkekle evlenen Türk kızından akılalmaz sözler - Son Dakika
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Afgan erkekle evlenen Türk kızından akılalmaz sözler

13.06.2023 11:43

Sosyal medyada Afgan erkekle nişanlandığını ifade eden bir Türk kızı yayınladığı videoda "Afgan dediğiniz kişinin tırnağındaki kir olamazsınız. Sizin sadece rüyanızda görebileceğiniz o Alman pasaportuna sahip benim kocam" ifadelerine yer verdi. Bu video kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Türk erkeklerini aşağılayan genç kıza sert sözlerle yüklendi.

Gün geçmiyor ki sosyal medyada bir video gündem olmasın. Son olarak Afgan bir erkekle nişanlandığını belirten Türk kızı, çektiği video ile adından söz ettirdi. Bahsi geçen videoda Türk erkeklerini aşağılayan genç kızın, Afgan nişanlısını göklere çıkarması dikkat çekti.

"TIRNAĞINDAKİ KİR OLAMAZSINIZ"

Türk kızı yayınladığı videoda "Afgan dediğiniz kişinin tırnağındaki kir olamazsınız. Sizin sadece rüyanızda görebileceğiniz o Alman pasaportuna sahip benim kocam" ifadelerine yer verdi. Bu video kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

TEPKİ ÇEKTİ

Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Türk erkeklerini aşağılayan genç kıza sert sözlerle yüklendi.

İşte o yorumlardan bazıları:

Afgan erkekle evlenen Türk kızının sözleri büyük tepki çekti
Afgan erkekle evlenen Türk kızının sözleri büyük tepki çekti
Afgan erkekle evlenen Türk kızının sözleri büyük tepki çekti
Afgan erkekle evlenen Türk kızının sözleri büyük tepki çekti
Afgan erkekle evlenen Türk kızının sözleri büyük tepki çekti
Afgan erkekle nişanlanan Türk kızının sözleri büyük tepki çekti
YORUMLAR (3)
  • tamirci 35: öncelikle Allah geçim versin .ancak merak ettiğim şu ; eğer nişanlının Alman pasaportu olmasaydı yine de evlenir miydin ? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ercan Rzt.: Hiç alman pasaportuna sahip olabilmek gibi bir hevesim olmadı. Ancak kendisi adamı alman pasaportuna sahip olduğu için tercih etmiş olabilir. Peki sen kaç türk erkek tanıdında buna karar verebildin. Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
  • RIDVAN ŞEN: hayatının en büyük yanlışını yaptığını ileride anlayacaksın yaşın daha çok genç kızamıyorum sana. Cevap Yaz 20 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Afgan erkekle evlenen Türk kızından akılalmaz sözler - Son Dakika
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