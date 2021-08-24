İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra kendi partisini kurmak için çalışmalarını sürdüren Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, son paylaşımı ile tartışma yarattı.
Sosyal medya üzerinden Afgan bir esnafı hedef gösteren Özdağ, bir market fotoğrafı paylaşarak şu notu yazdı: "Kırşehir merkezde Afgan Market-Sahibi Afganistanlı bir genç"
Paylaşımı büyük tepki çeken Özdağ, kısa sürede Twitter'da TT oldu. Kullanıcılar, vekilin böyle bir paylaşım yapmamasını doğru bulmadıklarını belirttiler.
İşte o yorumlardan bazıları;
Özdağ ise gelen tepkiler sonrasında bir paylaşım daha yaparak Afgan market sahibine bir şey olması halinde sorumluluğun kendisinde olmadığını söyledi.
Özdağ, paylaşımında şunları yazdı:
"Kırşehir'de bu markete yönelik Allah korusun bir eylem olursa sorumlusu sığınmacıların ülkelerine dönmesini isteyenler değil, bu politikayı sabote etmek isteyen emperyalizmin temsilcileridir. Sığınmacılar ülkelerine Türkiye'nin dostları olarak dönecekler."
Son Dakika › Güncel › Sosyal medya hesabından Afgan esnafı hedef gösteren milletvekili Ümit Özdağ'a tepki yağıyor - Son Dakika