Afgan gasp çetesi çökertildi: 9 gözaltı - Son Dakika

- Afgan gasp çetesi çökertildi: 9 gözaltı

Yabancı uyruklu çete üyeleri, silahla girdikleri evlerde ellerini bağladıkları Afganistanlı kişileri döverek gasp etikleri öğrenildi

İSTANBUL - İstanbul'da silahla girdikleri evlerde ellerini bağladıkları yabancı uyruklu kişileri döverek gasp eden Afganistan uyruklu çete çökertildi. Polisin operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla evlere girerek ellerini bağladıkları yabancı kişileri döverek gasp eden bir çete tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında 4 farklı gasp olayını belirleyen emniyet güçleri, önceki gün ve dün bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen tarihlerde 2 ayrı adrese baskın düzenleyen polis, Afganistan uyruklu İ.H. ve S.Ş. isimli 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan iki adreste gerçekleştirilen aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 muşta, 1 kesici alet ile gasp sonucu elde edildiği değerlendirilen 1 dizüstü bilgisayar, 30 cep telefonu, 1' i kablosuz olmak üzere (bluetooth) 2 kulaklık, 1 kredi kartı ve 2 bin 275 lira para ele geçirildi.

Yaşları 16 ila 21 arasında değişen 9 kişilik Afgan çete üyelerinin, yine Afganistan uyruklu kişilerin ilçede oturduğu evlere silahla girerek, mağdur şahısların ellerini bağladıktan sonra darp ederek gasp ettikleri öğrenildi.

Afganistanlı uyruklu çete üyeleri, sorgulanmak Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar, polisteki ifade işlemlerinin ardından bugün 'yağma' ve 'gasp' suçundan adli makamlara sevk edildi.