Üye Girişi
Afgan gazeteci NATO Genel Sekreteri'ne yalvardı! Canlı yayın sırasında: Ne olur Taliban'ı tanımayın - Son Dakika

Afgan gazeteci NATO Genel Sekreteri'ne yalvardı! Canlı yayın sırasında: Ne olur Taliban'ı tanımayın

17.08.2021 16:28

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Afganistan'da yaşananlarla ilgili açıklamalar yaptı. Değerlendirmelerinden sonra soru cevap kısmına geçen Stoltenberg'e Afgan gazetecinin "Ne olur Taliban'ı tanımayın" diyerek yalvarması herkesi duygulandırdı.

Taliban'ın Afganistan'da tüm kontrolü ele geçirmesinden sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bölgedeki gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg'in açıklamalarının ardından gazetecilere soru hakkı tanındı. Ancak bir gazetecinin soru sormak yerine, "Ne olur Taliban'ı tanımayın" diyerek yalvarması toplantıdakileri duygulandırdı.

"BU ÇÖKÜŞÜ GÖRMEKTEN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

"Afganistan'da askeri değil siyasi bir çöküş yaşanıyor." diyen Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı: "Afganistan'daki çöküşü görmekten üzüntü duyuyoruz. Buradan dersler çıkarmamız lazım. Geçtiğimiz 20 yıl içinde müttefiklerimize yönelik terör saldırısında bulunulmamıştı. Şu anda gücü elinde bulunduranlar barışçıl bir ortam sağlamak zorundadırlar."

"ÖZELLİKLE TÜRKİYE, İNGİLTERE VE ABD'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kabil'deki önceliğimiz tahliye operasyonlarının tamamlanması, çünkü Afganistan 20 yıl önceki gibi değil. Afganistan'da durum son derece üzücü ve endişe verici. Özellikle Türkiye, İngiltere ve ABD'ye teşekkür ediyorum. Havalimanının güvenliğini ve tahliyeyi organize ediyorlar."

"ULUSLARARASI TERÖRİZMLE SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Hızlı ilerleme karşısında şaşırdığınızı söylediniz, 18 yıllık ilerlemenin geri dönüşü nasıl olacak, ABD'nin duruşu nasıl olacak? Buradan neler öğrendik?" sorusuna ise Stoltenberg, şöyle cevap verdi: "Burada öğrenmemiz gereken çok şey var. Çok büyük yatırım yaptı. Biz uluslararası terörizm ile savaşmaya devam edeceğiz. Afganistan'da şu soruyu sormamız gerek; Neden bu yerel güçler buna karşı koyamadılar? Neden Taliban'a karşı koyamadılar? Geçmişte karşı koydukları gibi neden karşı koyamadılar? Çok hızlı bir süreç içinde gerçekleşti bu olanlar. Uluslararası terörizm bizim için zorlu bir sınav olmaya devam ediyor. Derslerimizi aldık, bunları değerlendireceğiz. Asıl odaklanmamız gereken şey insanları Afganistan'dan çıkarmak, kazançlarımızı ve derslerimizi gözden geçirmektir."

"NE OLUR TALİBAN'I TANIMAYIN"

Ülkedeki kaos hakkında bir süre daha açıklama yapan NATO Genel Sekreteri, toplantının devamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu sırada Afgan bir gazeteci, Stoltenberg'e "Ne olur, lütfen Taliban'ı tanımayın" diyerek yalvardı. Bu anlarda gözyaşlarına hakim olamayan gazetecinin konuşması, izleyen herkesi duygulandırdı.

Afgan gazeteci NATO Genel Sekreteri'ne yalvardı! Canlı yayın sırasında: Ne olur Taliban'ı tanımayın

Jens Stoltenberg, Afganistan, Taliban, Afgan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Afgan gazeteci NATO Genel Sekreteri'ne yalvardı! Canlı yayın sırasında: Ne olur Taliban'ı tanımayın - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kerem'e saldırı sonrası soyunma odasına ve takım otobüsüne alınmayan Marcao nasıl döndü? İşte yolculuğun perde arkası 16:20 Kerem'e saldırı sonrası soyunma odasına ve takım otobüsüne alınmayan Marcao nasıl döndü? İşte yolculuğun perde arkası FOX TV 'den ayrılan Zuhal Topal, davalık olduğu Acun Ilıcalı'nın kanalı ile anlaştı 16:02 FOX TV 'den ayrılan Zuhal Topal, davalık olduğu Acun Ilıcalı'nın kanalı ile anlaştı Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşmeye imzayı attı 15:35 Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşmeye imzayı attı
Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar 15:16 Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede? 15:08 Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede? 77 kişinin yaşamını yitirdiği Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 34 kişi aranıyor 14:55 77 kişinin yaşamını yitirdiği Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 34 kişi aranıyor
Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı 14:26 Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın 14:05 Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın

Son Dakika Haberleri
16:47 Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti
16:28 Afgan gazeteci NATO Genel Sekreteri'ne yalvardı! Canlı yayın sırasında: Ne olur Taliban'ı tanımayın
16:19 Kerem'e saldırı sonrası soyunma odasına ve takım otobüsüne alınmayan Marcao nasıl döndü? İşte yolculuğun perde arkası
16:14 Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak
16:01 FOX TV 'den ayrılan Zuhal Topal, davalık olduğu Acun Ilıcalı'nın kanalı ile anlaştı
15:53 ABD'nin Afganistan'a gönderdiği uçakta dikkat çeken kare: Her köpeğe bir koltuk
15:46 Gökhan Saki ile görüşmek üzere dünyaca ünlü boksör Daniel Schmidt, Türkiye'ye geldi
15:36 Karadeniz'in sevilen seslerinden şarkıcı Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı
15:35 Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşmeye imzayı attı
15:14 Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı
Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti         
16:47
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak         
16:14
ABD'nin Afganistan'a gönderdiği uçakta dikkat çeken kare: Her köpeğe bir koltuk ABD'nin Afganistan'a gönderdiği uçakta dikkat çeken kare: Her köpeğe bir koltuk         
15:53
Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı         
15:17
Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı         
15:14
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı         
15:04
Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi         
14:51
Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı? Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı?         
14:16
Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi         
13:55
Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi         
13:35
Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu         
12:45
Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı         
12:32
Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı         
12:07
Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı         
10:10
Billur Kalkavan'a Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi         
22:09
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 16:52:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afgan gazeteci NATO Genel Sekreteri'ne yalvardı! Canlı yayın sırasında: Ne olur Taliban'ı tanımayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement