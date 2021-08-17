Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne ağlaya ağlaya sordu: Cumhurbaşkanım nerede?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Afgan muhabir Nazira Karimi'nin sözleri damga vurdu. Karimi, 1990'larda Taliban'dan kaçtığını belirterek, ülkesinde kontrolün yeniden Taliban'a geçmesine izin verilmesine tepki gösterdi.

AFGAN MUHABİRİN GANİ SORUSU

Afgan gazeteci, Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinden önce Afganistan'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin nereye gittiğini bilmek istediğini söylerken duygusal anlar yaşadı.

"Benim eski Cumhurbaşkanım Gani nerede?" sorusunu yönelten Karimi, insanların Eşref Gani'nin veda etmesini beklediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

PENTAGON SÖZCÜSÜNÜN YANITI: SÖYLEYEMEYİZ

Nazira Karimi, Gani'nin nerede olduğunu bilmediklerini belirterek, Pentagon Sözcüsü Kirby'den bu soruya yanıt vermesini talep etti.

Kirby ise "Eşref Gani'nin nerede olduğu hakkında konuşamam. Bunu yapamam. Ama söylemeliyim ki hepimiz endişenizi ve korkunuzu anlıyoruz." cevabını verdi.