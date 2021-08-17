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Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede? - Son Dakika

Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede?

17.08.2021 15:07

Gazeteci Nazira Karimi, Taliban'ın ülkede yönetimi ele geçirmesinin ardından kaçan Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin nerede olduğunu ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'e sordu. Afgan gazetecinin bu soruyu sorarken gözyaşlarına engel olamaması dikkat çekti.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler, tüm dünyanın takibinde. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby de son gelişmeler üzerine bakanlık binasında bir basın toplantısı düzenledi.

TALİBAN'DAN KAÇMIŞ

Toplantıya ise Afgan muhabir Nazira Karimi'nin duygu dolu sözleri damga vurdu. Karimi, 1990'larda Taliban nedeniyle ülkesinden kaçtığını söyleyip, Afganistan'da kontrolün yeniden Taliban'a geçmesine izin verilmesine isyan etti.

"BENİM CUMHURBAŞKANIM NEREDE?"

Karimi, Taliban'ın Kabil'e girmesinden önce Afganistan'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin nereye gittiğini bilmek istediğini söyledi. Bu anlarda duygulanan gazeteci, "Benim eski Cumhurbaşkanım Gani nerede?" dedi. Ayrıca Eşref Gani'nin insanlara veda etmesini beklediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

"NEREDE OLDUĞUNU SÖYLEYEMEM"

Pentagon Sözcüsü Kirby ise Naziri'nin sorusuna, "Eşref Gani'nin nerede olduğu hakkında konuşamam. Bunu yapamam. Ama söylemeliyim ki hepimiz endişenizi ve korkunuzu anlıyoruz." sözleriyle yanıt verdi.

Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede?
Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede?

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Son Dakika Dünya Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede? - Son Dakika Dünya


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