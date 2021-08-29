Üye Girişi
Afgan gazeteci Rahman, kargo uçağıyla Afganistan'dan kaçışını anlattı - Son Dakika

Afgan gazeteci Rahman, kargo uçağıyla Afganistan'dan kaçışını anlattı

29.08.2021 13:56
Afgan gazeteci Rahman, kargo uçağıyla Afganistan'dan kaçışını anlattı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait kargo uçağıyla, 800'ü aşkın insanla Afganistan'dan kaçan gazeteci Ramin Rahman o anları, "Tamamen felaketti, insanlar içecek su bulamadı.

Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait kargo uçağıyla, 800'ü aşkın insanla Afganistan'dan kaçan gazeteci Ramin Rahman o anları, "Tamamen felaketti, insanlar içecek su bulamadı. Anneler, bebeklerini hava alabilsin diye yukarıda tutuyordu. Dışarıdan silah sesleri duyuluyordu" sözleriyle anlattı.

Afganistan'dan kaçmak isteyen binlerce insan geçtiğimiz günlerde, Kabil Havalimanı'nda ABD'nin gönderdiği C-17 tipi askeri kargo uçağına akın etmişti. Uçağa 800'den fazla kişi binerken, o uçakta bulunan Afgan gazeteci Ramin Rahman o anları İHA muhabirine anlattı. Ramin, ABD'nin askerlerinin uçağa binme emri verdiği anda orada bulunan binlerce kişinin izdihama yol açtığını, çocukların ve kadınların ezildiğini söyledi. Uçakta bulunan insanların nefes almakta zorlandığını belirten Ramin, kadınların bebeklerinin nefessiz kalıp ölmemesi için yukarıda tuttuğunu dile getirdi. Bir saat 20 dakika süren umutlu bekleyiş esnasında Taliban tarafından ABD askerlerine ateş açıldığını ifade etti.

"Afganistan'dan kaçma sebeplerimden birisi mesleğim"

Afgan gazeteci Ramin Rahman, gazeteci olarak Afganistan'da çalıştığını belirterek, "Birçok yabancıyla çalışıyordum. Afganistan'dan kaçma sebeplerimden birisi mesleğim. Yüzüm, medyada ve sosyal medyada yer alıyordu. Çalıştığım yabancılar fotoğraflarımı etiketlemenin yanı sıra benim paylaşımlarımı öneriyordu. Bunlar Afganistan'dan kaçmama sebep oldu. Ayrıca, Taliban'ın bölgeye ele geçirince gazetecilerin ve sosyal medyada yer alan insanların peşinden gideceği söylentileri üzerine Afganistan'dan kaçmaya karar verdim" dedi.

"Kaçma çalışmalarımız akşam 9'dan gece 12'ye kadar sürdü"

Havalimanında yaşanan olayların bir felaket olduğunu söyleyen Rahman, "Ne yazık ki mümkün olan yollarla hayatımızı kurtarmaya çalışıyorduk. Kaçma çalışmalarımız akşam 9'dan gece 12'ye kadar sürdü. Bu zaman zarfında uçaklara binmeye çalıştık. Amerika, Kabil Havalimanı'na bir kargo uçağıyla geldi. Kargo uçağının indiği yerle havalimanı arasında biraz mesafe vardı. Bizi uçaklara binmeye zorlayan Amerikan askerleri vardı. Birçok insan bu olayı görünce uçaklara doğru koşmaya başladı. Ben de o insanlardan biri olduğum için ben de aynısını yaptım. En başta kimseye bir şey soramıyorduk. Askerler, bize sadece, 'burada durun, sıraya geçin, Taliban buraya gelemez' dediler. Bu insanları biraz sakinleştirdi. Ardından bu şekilde 50 dakika bekledik. Sonrasında ABD vatandaşı olan bir kadın bu insanlara ne olacak diye sordu. Askerler ise 'biz de tam bilmiyoruz ama hepinizi buradan götüreceğiz" diye konuştu.

"Tamamen felaketti, insanlar içecek su bulamadı"

Rahman, insanların sakin kalmaya çalıştığını ifade ederek, "ABD helikopteri gelerek yeşil renkli lazerlerle insanlara yol gösterdi. Bu yüzden insanlar tekrardan galeyana gelerek uçağa doğru hızlıca koşmaya başladı. Tam bir felaketti. Çocuklar, kadınlar, birçok yaşlı insan uçağa binmeye çalışan insanlar yüzünden yere düşerek yaralandı. Ardından askerler uçağa binmeye çalışan yüzlerce insanı koordine etmeye çalıştı. Yaşadığımız felaket ve kaos bu anlarda da devam etti. Buna rağmen uçağa binmeyi başardım. Bini aşkın insanla beraber bu uçağa bindik. Kargo uçağının kaç kişi aldığını bilmiyorum ama bu durum tamamen felaketti. İnsanlar içecek su bulamıyordu ve içerisi aşırı sıcaktı" açıklamasında bulundu.

Taliban'ın o anlarda havalimanına doğru yanaştığını söyleyen Rahman, insanların çok korktuğunu, kadınların ve bebeklerin durmadan ağladığını dile getirdi. Sonrasında uçaktan çıkmaya karar verdiğini söyleyen Rahman, "Anneler, bebeklerini hava alabilsin diye yukarıda tutuyordu. Uçaktan çıktıktan sonra Amerikan askerleri uçağa geçmemi söyledi. Çünkü bir saldırı olacağı yönünde uyarılmışlar. Kimsenin uçaktan çıkmasına izin verilmedi. Askerler bize buranın en güvenilir yer olduğunu söyledi. Dolayısıyla ben de uçakta kalmaya karar verdim. Askerlere bundan sonra ne olacak diye sorduğumda 'biz de bilmiyoruz, komutanımızın emirlerini bekliyoruz, biz de bize emredileni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Dışarıdan silah sesleri duyduk"

Afgan gazeteci Rahman, ABD askerlerinin herkesi uçağa aldıktan sonra yaklaşık 1 saat 20 dakika boyunca uçakta beklediklerini bildirdi. "Dışarıdan silah sesleri duyduk" diyen Rahman, "Amerikalılar ise araçlarıyla uçağı çevrelediler. Uçakta pencere olmamasına rağmen duyduklarımızla bu olayları hayal ettik. Her şeye rağmen uçak kalktı ve Katar'a iniş yaptı. Şu an Katar'ın Amerikan Askeri Üssündeyiz" ifadelerini kullandı.

Şu anda bulunduğu Amerikan Üssü'nde 5 bini aşkın insanın olduğu bilgisini veren Rahman şunları söyledi:

"Tam sayıyı ben de bilmiyorum ama binlerce insan var fakat insan sayısı sürekli artıyor. Bunun yanı sıra Amerikalıların Afganistan'daki Kabil Havalimanı'ndan 3 bin kişi daha kurtaracağını duydum. Burası büyük bir üs. Yemek şartları gibi konularda bizim için ellerinden gelenleri yapıyorlar ama sayı çok fazla ve bu yer yeterli değil. İnsanlar buradaki üssün içindeki diğer hangarda yalnızca uyuyor."

Geleceği hakkında sorulan soruya yanıt veren Ramin Rahman, "Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sözde Almanya'ya gidecektim. Çünkü ben Almanya'da bir medya şirketinde çalışıyorum. Oraya gitmeyi istiyorum. Almanlar bana kısa sürede gelip beni oradan alacaklarını söyledi. Durumum bu ama birçok insan o uçağa hiçbir şeyleri olmadan biniyor. Sadece ihtimalleri ve fırsatları gördükleri için biniyorlar çünkü Kabil çok tehlikeli ve Taliban bütün ülkeyi ele geçirdi. Taliban sanki Afganistan'ın her yerinde" dedi.

"Taliban hala aynı Taliban, sadece iyilermiş gibi davranıyorlar"

Rahman, Afganistan'da yaşayacağı hayatın yaşamak istemediği bir hayat olduğunu söyleyerek, "Taliban hala aynı Taliban sadece iyilermiş gibi davranıyorlar ama özünde hiçbir şey değişmedi. Ülkenin her yerini ele geçirmiş olsalar da onlarda hiçbir şey değişmeyecek. Bütün ülkeyi alsalar da davranışlarından hiçbir değişiklik olmayacak, onlar sadece iyi gibi davranıyorlar. Özünde hiçbir şey değişmedi. Onlar değişmeyecek, çünkü onlar hala 14'üncü yüzyılda yaşıyor. Benim görüşüme göre Taliban değişmeyecek, Taliban hala 1996'daki Taliban" değerlendirmesinde bulundu.

"Bütün insanlar, Afganistan'dan kaçmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar"

Rahman, Afganistan'dan kaçmak isteyen çok fazla insan olup olmadığı sorusu üzerine ise şunları söyledi:

"Herkes. İmkanı olan herkes Afganistan'dan kaçmayı planlıyor. Taliban'ı destekleyenler sadece orada yaşamak zorunda olanlar. Bunlar dışında herkes ülkeden kaçmak istiyor. Çünkü, insanlar temel yaşam haklarının olmadığını düşünüyorlar. Bu yaşamak değil, sadece hayatta kalmak. Bütün insanlar fırsatı olanlar, Afganistan'dan kaçmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar ama Taliban'ı desteklediğini söyleyen insanlar bence yalan söylüyor. Çünkü bu kabul edilemez. Türkiye Müslüman bir ülke. Türkler, sınırlarını açmalı ve Afganistan'dan kaçanları kabul etmeli. Çünkü şu an ülkemizde bir kriz söz konusu ve Türkiye bu konuda daha iyi bir pozisyonda. Türkiye'nin sınırlarını açıp Afganları mülteci olarak kabul etmesi gerçekten çok iyi ve bizlere yardımcı olacak bir durum olur. Bir insan olarak şunu söylemek istiyorum. Yalnızca Türkiye değil bütün dünya bize yardım etmeli çünkü biz insanız ve şu an bir kriz anı yaşıyoruz."

"Eğer Afganistan güvende değilse emin olun dünya güvende değil"

Uluslararası destek talebinde de bulunan Rahman, "Ülkedeki krizin sebep olduğu şiddet seviyesini herkes rahatlıkla görebilir. Taliban bütün ülkeyi ele geçiriyor. Eğer Afganistan güvende değilse emin olun dünya güvende değil. Taliban teröristti ve hala terörist. İnsanlar bunu neden unutuyor? Bilmiyorum. Onların okulları ve hastaneleri patlatmasının yanı sıra birçok masum insanı katlediyor. Bir insan olarak dünyanın bu soruna bir çözüm bulmasını istiyorum" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Afgan gazeteci Rahman, kargo uçağıyla Afganistan'dan kaçışını anlattı
Afgan gazeteci Rahman, kargo uçağıyla Afganistan'dan kaçışını anlattı
Afgan gazeteci Rahman, kargo uçağıyla Afganistan'dan kaçışını anlattı

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Taliban, Afgan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Afgan gazeteci Rahman, kargo uçağıyla Afganistan'dan kaçışını anlattı - Son Dakika


Son Dakika

Beşiktaş maçındaki skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte yaşananlar 14:35 Beşiktaş maçındaki skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte yaşananlar Lorik Cana'dan eğlenceli itiraf: Galatasaray benim sayemde Muslera'yı aldı 14:18 Lorik Cana'dan eğlenceli itiraf: Galatasaray benim sayemde Muslera'yı aldı Son Dakika! Erdoğan, sosyal medya platformlarına resti çekti: Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok 14:16 Son Dakika! Erdoğan, sosyal medya platformlarına resti çekti: Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok
Kahramanmaraşlı Mercan'ın hayat hikayesi Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı 13:58 Kahramanmaraşlı Mercan'ın hayat hikayesi Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı Son Dakika: Adana Demirspor, Teknik Direktörü Samet Aybaba görevden alındı 13:22 Son Dakika: Adana Demirspor, Teknik Direktörü Samet Aybaba görevden alındı İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar 12:57 İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar
Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var 12:19 Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı 11:44 Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı

Son Dakika Haberleri
14:19 Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi
14:17 Lorik Cana'dan eğlenceli itiraf: Galatasaray benim sayemde Muslera'yı aldı
14:16 Son Dakika! Erdoğan, sosyal medya platformlarına resti çekti: Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok
14:14 Taksiciyle tartışan turist adın sinir krizi geçirdi! Kaportayı yumruklayıp, tekmeledi
13:41 Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü
13:39 Son Dakika! Erdoğan'dan, ABD'ye DEAŞ-Horasan mesajı: Beraber adım atarız
13:22 Son Dakika: Adana Demirspor, Teknik Direktörü Samet Aybaba görevden alındı
13:15 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor
12:36 Sarı-Lacivertlilerin yeni transferi Hidemasa Morita, yarın 17.25'te İstanbul'a geliyor
12:34 Son Dakika! Savunma sanayinde önemli gün! AKINCI TİHA, TSK envanterine giriyor
Survivor'ın olaylı iki isminden ağızları açık bırakan itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK Survivor'ın olaylı iki isminden ağızları açık bırakan itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK         
14:41
Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi         
14:20
Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu iddia edildi Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu iddia edildi         
14:17
Taksiciyle tartışan turist adın sinir krizi geçirdi! Kaportayı yumruklayıp, tekmeledi Taksiciyle tartışan turist adın sinir krizi geçirdi! Kaportayı yumruklayıp, tekmeledi         
14:15
Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü         
13:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor         
13:15
Dükkanının önünde oturan esnafa kurşun yağdırdılar! Saldırı anı saniye saniye kaydedildi Dükkanının önünde oturan esnafa kurşun yağdırdılar! Saldırı anı saniye saniye kaydedildi         
12:38
Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu         
11:58
Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken         
11:17
Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı         
11:10
Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar         
10:44
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm         
10:31
Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak         
10:21
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi         
09:22
Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi         
21:31
Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı         
20:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2021 14:54:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afgan gazeteci Rahman, kargo uçağıyla Afganistan'dan kaçışını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement