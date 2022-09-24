AFGAN GAZETECİ SAADAT'A 6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ - Son Dakika
Üye Girişi

AFGAN GAZETECİ SAADAT'A 6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

24.09.2022 09:42
AFGAN GAZETECİ SAADAT'A 6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Sosyal medya hesabı Youtube üzerinden Afganlara yönelik söylemlere tepki göstererek, paylaştığı videosundaki sözleri nedeniyle hakkında ifadesi alınmak üzere yakalama kararı çıkarılan Afganistanlı serbest gazeteci Sunatullah Saadat hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sosyal medya hesabı Youtube üzerinden Afganlara yönelik söylemlere tepki göstererek, paylaştığı videosundaki sözleri nedeniyle hakkında ifadesi alınmak üzere yakalama kararı çıkarılan Afganistanlı serbest gazeteci Sunatullah Saadat hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Saadat'a 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 9 Ağustos 2021'de sosyal medya paylaşımlarında "Afgan sosyal medya kullanıcısı Türk milletine hakaret etti" şeklindeki haber ve paylaşımlarla yer alan video içeriğine ilişkin youtube videosu bulunduğu kaydedilerek, şüpheli hakkında resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bazı vatandaşlar tarafından CİMER'e yapılan ihbarlar sonucu Kırşehir ve Antalya'da açılan soruşturmaların birleştirildiği kaydedildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğünce yapılan araştırma sonucunda videonun Afganistan vatandaşı Sunattullah Saadat'a ait olduğu tespit edildi. Saadat'ın youtube videosunun çözümlemesinde, "Beyefendi diyorsun ki geride kalan eğitimsiz, kendi ülkenizde gençler hangi halde? Dünyada beş kuruş için, on lira için hangi işleri yapmıyorlar? Ülkemiz savaşla bozmuşsa sizin ülkenizi ferhengle kültürle bozmuş. Bin tane cami var Türkiye'de namaz kılan var mı? Gençleriniz yirmiden aşağı kelime biliyor mu? ya niye bu kadar ayrımcılık" sözlerinin tespit edildiği belirtildi. Şüpheliye ulaşılamaması üzerine 13 Ağustos 2021'de ifadesi alınmak üzere yakalama kararı verildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Sunattullah Saadat hakkında, "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından toplam 2 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapis talep edildi. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Öte yandan, şüpheli hakkındaki Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, TBMM'yi, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan açılan soruşturma ise devam ediyor.


- İstanbul
YORUMLAR
500
İstanbul'un ilk katlı otoparkıydı! Karaköy'deki 46 yıllık otopark, proje değişikliği sebebiyle kapatıldı İstanbul'un ilk katlı otoparkıydı! Karaköy'deki 46 yıllık otopark, proje değişikliği sebebiyle kapatıldı THY, Afrika'daki hava trafik kontrolörlerinin grevi sebebiyle bazı seferlerini iptal etti THY, Afrika'daki hava trafik kontrolörlerinin grevi sebebiyle bazı seferlerini iptal etti
Kaynak: DHA

İstanbul, Youtube, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFGAN GAZETECİ SAADAT'A 6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:02 TOKİ konut projesinde indirim müjdesinin ardından yeni detaylar ortaya çıktı! 2 şartı yerine getiremeyen başvuruda bulunamayacak
08:31 Buca Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı: Asgari ücret 11 bin 500 TL
08:13 Sultangazi'de korkunç olay! Motosikletin arkasında seyahat eden 19 yaşındaki İdris, tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi
08:05 Camiye ayağında ayakkabı, elinde kazmayla alkollü şekilde girerek tepki çekmişti! Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi
23:15 İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede yükselen tansiyonu bu sözlerle yorumladı: Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar
07:37 Miçotakis Türkçe paylaşımla Türk halkına seslendi: Biz düşman değiliz, aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz
04:18 İstanbul'un ilk katlı otoparkıydı! Karaköy'deki 46 yıllık otopark, proje değişikliği sebebiyle kapatıldı
02:30 ABD Başkanı Biden: Rusya'nın referandumu sahtedir, Ukrayna topraklarını hukuka aykırı şekilde ilhak etmek için bir bahanedir
23:11 Kayseri'de yaşanan maden kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi
00:42 Selahattin Demirtaş'ın sorusuna Gelecek Partisi'nden cevap: Davutoğlu şikayetçi olmamıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 09:49:22. #1.13#
SON DAKİKA: AFGAN GAZETECİ SAADAT'A 6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement