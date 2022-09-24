AFGAN GAZETECİ SAADAT'A 6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Sosyal medya hesabı Youtube üzerinden Afganlara yönelik söylemlere tepki göstererek, paylaştığı videosundaki sözleri nedeniyle hakkında ifadesi alınmak üzere yakalama kararı çıkarılan Afganistanlı serbest gazeteci Sunatullah Saadat hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Saadat'a 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 9 Ağustos 2021'de sosyal medya paylaşımlarında "Afgan sosyal medya kullanıcısı Türk milletine hakaret etti" şeklindeki haber ve paylaşımlarla yer alan video içeriğine ilişkin youtube videosu bulunduğu kaydedilerek, şüpheli hakkında resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bazı vatandaşlar tarafından CİMER'e yapılan ihbarlar sonucu Kırşehir ve Antalya'da açılan soruşturmaların birleştirildiği kaydedildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğünce yapılan araştırma sonucunda videonun Afganistan vatandaşı Sunattullah Saadat'a ait olduğu tespit edildi. Saadat'ın youtube videosunun çözümlemesinde, "Beyefendi diyorsun ki geride kalan eğitimsiz, kendi ülkenizde gençler hangi halde? Dünyada beş kuruş için, on lira için hangi işleri yapmıyorlar? Ülkemiz savaşla bozmuşsa sizin ülkenizi ferhengle kültürle bozmuş. Bin tane cami var Türkiye 'de namaz kılan var mı? Gençleriniz yirmiden aşağı kelime biliyor mu? ya niye bu kadar ayrımcılık" sözlerinin tespit edildiği belirtildi. Şüpheliye ulaşılamaması üzerine 13 Ağustos 2021'de ifadesi alınmak üzere yakalama kararı verildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Sunattullah Saadat hakkında, "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından toplam 2 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapis talep edildi. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Öte yandan, şüpheli hakkındaki Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, TBMM'yi, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan açılan soruşturma ise devam ediyor.

- İstanbul