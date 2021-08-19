Üye Girişi
Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık - Son Dakika

Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık

19.08.2021 07:18

Afgan Gazeteci Nazira Karimi, Pentagon sözcüsüne "Cumhurbaşkanım nerede" diye sormasının ardından bu kez de Mustafa Kemal Atatürk sözleriyle gündeme geldi. Karimi katıldığı CNN Türk canlı yayınında, "Ben Atatürk'ü çok iyi hatırlıyorum. Keşke Atatürk'ü daha çok dinleselerdi, onun yolundan gitselerdi. O zaman bunları yaşamazdık" sözlerini söyledi.

Taliban'ın Afganistan'a girmesinin ardından 90'lı yılları yaşayan gazetecilerden de art arda dikkat çeken sorular geliyor. Daha önce NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Afganistan hakkında düzenlediği basın toplantısında "Lütfen Taliban'ı tanımayın" sözleriyle gündeme oturan Afgan gazeteci Lailuma Sadid'in ardından bu kez de Nazira Karimi, Pentagon sözcüsüne "Cumhurbaşkanım nerede" diye sorarak gündem oldu.

CANLI YAYINA DAMGA VURAN ATATÜRK SÖZLERİ

Bugün, en çok konuşulan isimlerin başında gelen gazeteci, CNN Türk'e canlı yayında röportaj verdi. Karimi'nin canlı yayın sırasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili kullandığı sözler çok beğenildi.

"YOLUNDAN GİTSELERDİ BÖYLE OLMAZDI"

Liderlerinin, Atatürk'ün yolundan gitmeleri gerektiğini belirten Karimi, "Ben Atatürk'ü çok iyi hatırlıyorum. Türkiye ve Afganistan arasındaki iyi ilişkileri hatırlıyorum. Keşke Atatürk'ü daha çok dinleselerdi, onun yolundan gitseydi. O zaman bunları yaşamazdık" ifadelerini kullandı.

"TALİBAN'IN DEĞİŞECEĞİNE İNANMIYORUM"

Taliban'ın değişeceğine inanmadığını da sözlerine ekleyen Karimi, şunları söyledi:

"Taliban'ın değişeceğine inanmıyorum, verilecek uluslararası destek onları değiştirmeyecektir. Taliban'a mesaj yollamak istiyorum. Değiştiyseniz bunu gösterin, ideolojinizi de değiştirin. Afgan kadınları vazgeçmeyecek ve haklarını korumaya devam edecek. Ben de uzakta bile olsam onların sesi olmaya devam edeceğim.

Madem değiştiler bayrağımıza dokunmasalardı. Onlar Afgan bayrağını indirdi. eğer değiştilerse Afgan bayrağı ve kendi bayraklarını yan yana assınlar. Afganistan bayrağı benim kimliğim, o bayrak benim! Şimdi de yanımda ve onu öpüyorum"

Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık

Mustafa Kemal Atatürk, CNN Türk, Pentagon, Afgan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil Havalimanı ile ilgili açıklama: Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyoruz 07:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil Havalimanı ile ilgili açıklama: Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyoruz Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda St. Pölten'e 7-0 yenildi 01:06 Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda St. Pölten'e 7-0 yenildi Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'da! Zorunlu satın alma opsiyonu 7.5 milyon euro 23:49 Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'da! Zorunlu satın alma opsiyonu 7.5 milyon euro
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı 22:58 Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ülkeden kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 21:07 Ülkeden kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Paralar uçağa sığmadı" iddialarını yalanladı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı 20:51 ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı
Mehmet Ceyhan'dan kendisine 18:14 Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya cevap : Altından kalkamazsın Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler 16:55 Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler

Son Dakika Haberleri
07:18 Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık
07:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyim ve anlamı merak konusu oldu
07:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil Havalimanı ile ilgili açıklama: Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyoruz
07:12 Ali Babacan'ın "Suriye" eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan cevap: Hayret ve şaşkınlıkla izledim
07:10 Kayseri'de acı olay! 3 yaşındaki çocuk 14. katın balkonundan düşerek yaşamını yitirdi
18:52 Kanarya Adaları'na giden teknedeki motor arızası sonucu 2 hafta denizde mahsur kalan 47 göçmen hayatını kaybetti
18:14 Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya cevap : Altından kalkamazsın
18:03 Son Dakika: Aslan, Marcao'yu kadro dışı bıraktı
17:58 Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için "uçan kale" ile tahliye operasyonu gerçekleşti
17:45 Vitor Pereira'dan sürpriz! Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Helsinki maçı kadrosuna alınmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyim ve anlamı merak konusu oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyim ve anlamı merak konusu oldu         
07:16
Ali Babacan'ın Ali Babacan'ın "Suriye" eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan cevap: Hayret ve şaşkınlıkla izledim         
07:12
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu         
00:45
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 kente kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 kente kuvvetli sağanak uyarısı         
23:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söylemeye gönlüm razı olmuyor" diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?         
21:56
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı         
19:39
Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor         
17:27
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:15
Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı         
12:30
Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar         
12:15
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı         
12:09
5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı         
11:35
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 07:33:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement