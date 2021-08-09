Afgan gazeteciden Türk kadınlarına ve Tanju Özcan'a ağır hakaretler - Son Dakika

Kendini gazeteci olarak tanıtarak sosyal medya ve Youtube'da faaliyet gösteren Sunatullah Saadat isimli bir kişi, Türk kadınlarına hakaret ettiği bir videoyla gündeme oturdu. Sığınmacılara yönelik zam teklifiyle günlerce konuşulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik de sözler sarf eden şahıs, Özcan'a yönelik ağır ifadeler kullandı.

"SİZİN ÜLKENİZİ KÜLTÜRLE BOZMUŞLAR"

İnternette Sunatullah Saadat ismini kullanan kişi, paylaştığı videoda Türklere yönelik "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak kadınlar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" dedi.

TANJU ÖZCAN'A DA HAKARET ETTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a da ağır hakaretlerde bulunan şahıs, sosyal medyada kullanıcılardan yoğun eleştiriler alarak büyük tepkilere maruz kaldı. Sunatullah Saadat'ın Instagram'da 8 binin üzerinde takipçisi, YouTube'da ise 2,92 bin abonesi bulunuyor.