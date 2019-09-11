Afgan genç baraj gölünde kayboldu

Almus Baraj Gölü'nde binmek istediği sandalın hareket etmesi üzerine suya atlayan Afgan genç, gölde kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Almus Baraj Gölü Tilki Deresi mevkisinde alabalık üreten firmada çalışan Abdullah Abdi (24) gölün ortasında bulunan kafesteki balıklara yem götürmek için balıkçı sandalının yanına gitti.
İpi çözülen sandalın hareket etmesi üzerine suya atlayan Afgan genç gölde kayboldu.
Olayın ilgililere bildirilmesi üzerine gencin bulunması için çalışma başlatıldı. AFAD İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin suda yürüttüğü arama çalışmaları havanın kararması nedeniyle sona erdi.
Arama çalışmaları sabah tekrar başlayacak.