Afgan genç, baraj gölünde kayboldu

TOKAT'ın Almus ilçesinde, balıkları yemlediği sırada sürüklenen tekneye ulaşmak için baraj gölüne atlayan, Afganistan uyruklu Abdullah Abdi (24) suda kayboldu. Abdi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, dün akşam, Almus'ta bulunan baraj gölü üzerindeki balık kafeslerinin olduğu bölgede meydana geldi. Balık işletmesinde işçi olarak çalışan Afgan Abdullah Abdi, balıkları yemlemek için tekneyle kafeslerin yanına gitti. Balıkları yemlerken, akıntıya kapılan teknenin kafeslerden uzaklaştığını gören Abdi, yakalamak için suya atladı. Bir süre tekneye yetişmek için yüzen Abdi, kısa süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, arama çalışması başlattı. Bu sabah Ordu Emniyet Müdürlüğü'nden balık adamlar da bölgeye gelerek, arama çalışmalarına katıldı. Almus Jandarma Komutanlığı ekipleri de drone ile çalışmalara havadan destek verdi. Yaklaşık 35 metre derinlikte kaybolduğu tahmin edilen Abdullah Abdi'ye henüz ulaşılamadı.