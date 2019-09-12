Son Dakika Haberleri: Afgan genç, baraj gölünde kayboldu (2)
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Afgan genç, baraj gölünde kayboldu (2)

1 saat önce

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİSabah erken saatlerde AFAD ve jandarma bünyesindeki dalgıçlar tarafından başlatılan arama çalışmalarına göldeki görüş seviyesinin düşük olmasından dolayı ara verildi.

Afgan genç, baraj gölünde kayboldu (2), System.String[]

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
Sabah erken saatlerde AFAD ve jandarma bünyesindeki dalgıçlar tarafından başlatılan arama çalışmalarına göldeki görüş seviyesinin düşük olmasından dolayı ara verildi. Henüz ulaşılamayan Abdullah Abdi'yi arama-kurtarma çalışmalarına yarın devam edilmesi kararlaştırıldı.
Olay yerine gelen Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, "Gölün en derin noktalarından bir tanesi burası. Suyun altında görüş mesafesi de çok düşük. Ondan dolayı çalışmalarımız şu ana kadar sonuç vermiş değil. Ama arama çalışmalarımıza bulana kadar devam edeceğiz. Yabancı uyruklu vatandaşlarımız da bize emanettir. Onların emaneti boynumuza, elimizden geldiği kadar bütün çabalarımızı sarf ediyoruz" dedi.


Jandarma, Sabah, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:42 Kaynak: DHA
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