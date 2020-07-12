Afgan genç boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

Afgan genç boğularak hayatını kaybetti

Giresun'un Bulancak ilçesinde belediye plajında denize giren Afgan genç boğularak hayatını kaybetti.

Giresun'un Bulancak ilçesinde belediye plajında denize giren Afgan genç boğularak hayatını kaybetti.

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Bulancak ilçesinde belediye plajına arkadaşlarıyla yüzmeye gelen Afganistan uyruklu Abdulbati Alizadeh (20), denize girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı. Gözden kaybolan genci aramaya başlayan arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar tüm çabalarına rağmen bulamayınca Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen balıkçı teknelerinin de arama çalışmalarına katılmasının ardından Afgan uyruklu gencin cansız bedeni bulundu.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN

Afganistan, Bulancak, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 16:05 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afgan genç boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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