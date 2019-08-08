Son Dakika Haberleri: Afgan genç cankurtaranlar yetişmese boğulacaktı
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Afgan genç cankurtaranlar yetişmese boğulacaktı

1 saat önce

Afgan genç cankurtaranlar yetişmese boğulacaktıBURSA - İznik gölünde boğulma tehlikesi atlatan Afganistan uyruklu genci cankurtaranlar kurtardı.

Afgan genç cankurtaranlar yetişmese boğulacaktı
BURSA - İznik gölünde boğulma tehlikesi atlatan Afganistan uyruklu genci cankurtaranlar kurtardı.
Bursa'nın İznik ilçesinde İnciraltı plajında görevli cankurtaranlar Ali Uğur ve İnanç Delikanlı, göle açılan Bahador Nazarı'nın suda çırpındığını fark etti. Cankurtaran ekibi, göle atlayarak, kıyıdan 30 metre açıkta çırpınan Nazarı'ya ulaşmayı başardı. Cankurtaranlar, Afganistanlı genci su yüzeyinde tutarak yanlarına gelen deniz bisikletine bindirdi. Kıyıya çıkartılan Bahador Nazarı, "Açıkta bulunan dubalara yüzmek istedim. Gücüm tükendi. Su çekmeye başlayınca da yardım istedim. Cankurtaran arkadaşlara teşekkür ediyorum, hayatımı kurtardılar" dedi.
Afganistan, İznik, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:02 Kaynak: İHA
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