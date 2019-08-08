Afgan genç cankurtaranlar yetişmese boğulacaktı
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Afgan genç cankurtaranlar yetişmese boğulacaktıBURSA - İznik gölünde boğulma tehlikesi atlatan Afganistan uyruklu genci cankurtaranlar kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:02 Kaynak: İHA
Afgan genç cankurtaranlar yetişmese boğulacaktı
BURSA - İznik
gölünde boğulma tehlikesi atlatan Afganistan
uyruklu genci cankurtaranlar kurtardı. Bursa
'nın İznik ilçesinde İnciraltı plajında görevli cankurtaranlar Ali Uğur
ve İnanç Delikanlı, göle açılan Bahador Nazarı'nın suda çırpındığını fark etti. Cankurtaran
ekibi, göle atlayarak, kıyıdan 30 metre açıkta çırpınan Nazarı'ya ulaşmayı başardı. Cankurtaranlar, Afganistanlı genci su yüzeyinde tutarak yanlarına gelen deniz bisikletine bindirdi. Kıyıya çıkartılan Bahador Nazarı, "Açıkta bulunan dubalara yüzmek istedim. Gücüm tükendi. Su çekmeye başlayınca da yardım istedim. Cankurtaran arkadaşlara teşekkür ediyorum, hayatımı kurtardılar" dedi.
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