Afgan genç ırkçılığı sarılarak yıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afgan genç ırkçılığı sarılarak yıktı - Son Dakika

Afgan genç ırkçılığı sarılarak yıktı

6 saat önce

Eskişehir'de Afganistan uyruklu bir gencin ırkçılığa hayır demek için gözünü bağlayarak açtığı kollarına sarılan vatandaşlar 'ırkçılığa hayır' dedi.

Afgan genç ırkçılığı sarılarak yıktı, System.String[]

Eskişehir'de Afganistan uyruklu bir gencin ırkçılığa hayır demek için gözünü bağlayarak açtığı kollarına sarılan vatandaşlar 'ırkçılığa hayır' dedi.


Mülteci olarak Afganistan'dan Türkiye gelen Sohrap Afşar bugün Eskişehir sokaklarında bir sosyal deney yaptı. Afgan gencin "Afganistanlıyım. Bana sarılmak ister misin? Mutsuzum" yazılı pankartını gören vatandaşlar onu sarılarak mutlu etti. Köprübaşı'nda yapılan deneyinde 7'den 70'e herkes gence sarılarak, Türklerin hiçbir zaman dil, din, ırk ayrımı yapmadığını bir kez daha ispatlamış oldu.


Mülteci olduğunu anlatan Afşar, "Kimlik için bekliyorum. Okumak istiyorum. Kimlik çıktığı zaman Anadolu Üniversitesine gideceğim. Mülteci olduğunuz zaman burada hissediyorsunuz. Siz bunu bu duruma düşmeden anlamazsınız. Mülteci olduğun zaman her şey böyle ters gidiyor. Ben de bunun için mutsuz hissediyordum. Bunun için yaptım. Bazı insanlar Türkler Afganlar hakkında kötü düşünüyorlar, ırkçılık falan yapıyorlar diye söyleniyorlar. Ben bu söyleyenleri sevmiyordum. O yüzden bu sosyal deneyi ile gerçeği görmeyi çalıştım. Afganlar hakkında Türkler ne düşünüyor ben kesinlikle bilmiyorum ama bence bunu Eskişehir'de yaptığım zaman bugünden sonra güzel bir şey hissediyorlar" dedi.


Afgan genç deneyi sırasında 100 kişiden 1'inin olumsuz davrandığını belirterek, yüzde 99'unun onu sarılarak mutlu ettiğini de dile getirdi. Afşar, "Yüzden 1 kişi mutsuz olduğunu söylüyor. Şaka falan yapıyor ama onlar çok az. Çok arkadaşlarım bana sarıldı, hediye bile verdi. 'Mutsuz olma, her zaman pozitif ol' diyorlar. Ben çok mutlu oldum gerçekten" diyerek duygularını anlattı. - ESKİŞEHİR

Afganistan, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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