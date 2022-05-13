Son dakika! Afgan gencin öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlıların kaçışı güvenlik kamerasında - Son Dakika

İstanbul Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu Ahmad Soltani'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin Sakarya'da yakalanan 2 zanlının olay sonrası kaçış görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Telsiz Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Ahmad Soltani'nin (23) 6 Mayıs'ta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Sakarya'da gözaltına alınan Muhammadi H. (21) ve Kalender H'nin (21) Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, cinayetin ardından 2 şüphelinin olayın gerçekleştiği evden ayrı ayrı çıkarak olay yerinden koşarak uzaklaştıkları anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Afganistanlı Muhammadi H. ve Kalender H, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.