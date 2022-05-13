Son dakika! Afgan gencin öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlıların kaçışı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika! Afgan gencin öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlıların kaçışı güvenlik kamerasında

13.05.2022 10:31

Son dakika haberler... İstanbul Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu Ahmad Soltani'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin Sakarya'da yakalanan 2 zanlının olay sonrası kaçış görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu Ahmad Soltani'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin Sakarya'da yakalanan 2 zanlının olay sonrası kaçış görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Telsiz Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Ahmad Soltani'nin (23) 6 Mayıs'ta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Sakarya'da gözaltına alınan Muhammadi H. (21) ve Kalender H'nin (21) Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, cinayetin ardından 2 şüphelinin olayın gerçekleştiği evden ayrı ayrı çıkarak olay yerinden koşarak uzaklaştıkları anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Afganistanlı Muhammadi H. ve Kalender H, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Son dakika! Afgan gencin öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlıların kaçışı güvenlik kamerasında
Son dakika! Afgan gencin öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlıların kaçışı güvenlik kamerasında
Son dakika! Afgan gencin öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlıların kaçışı güvenlik kamerasında
Son dakika! Afgan gencin öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlıların kaçışı güvenlik kamerasında

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Afgan gencin öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlıların kaçışı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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