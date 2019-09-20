Son Dakika Haberleri: Afgan gençler güvenlik güçlerinin korumasında iklim için sokağa çıktı
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Afgan gençler güvenlik güçlerinin korumasında iklim için sokağa çıktı

1 saat önce

Dünya genelinde gerçekleştirilen küresel iklim grevi kapsamında Afganistan'ın başkenti Kabil'de de bir grup çevre aktivisti gösteri düzenledi.

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Dünya genelinde gerçekleştirilen küresel iklim grevi kapsamında Afganistan'ın başkenti Kabil'de de bir grup çevre aktivisti gösteri düzenledi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen eylem çok sayıda asker tarafından korundu

Afgan gençler güvenlik güçlerinin korumasında iklim için sokağa çıktı

Afganistan, Kabil, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:55 
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