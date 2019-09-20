Afgan gençler güvenlik güçlerinin korumasında iklim için sokağa çıktı
1 saat önce
Dünya genelinde gerçekleştirilen küresel iklim grevi kapsamında Afganistan'ın başkenti Kabil'de de bir grup çevre aktivisti gösteri düzenledi.
Dünya genelinde gerçekleştirilen küresel iklim grevi kapsamında Afganistan'ın başkenti Kabil'de de bir grup çevre aktivisti gösteri düzenledi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen eylem çok sayıda asker tarafından korundu
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:55
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