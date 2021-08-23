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Afgan göçmen bulunan tanıtım filmine tepki gelen YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Afgan göçmen bulunan tanıtım filmine tepki gelen YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma başlatıldı

23.08.2021 17:52

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, YouTube kanalında yayınlanacak programın fragman içeriğinde İslami değerlere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan YouTuber Oğuzhan Uğur'la ilgili soruşturma açıldı.

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup vatandaş, Uğur hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini savcılığa sundu.

"İNSANLIK SUÇU İŞLENMİŞTİR"

Dilekçede, Uğur'un, sosyal medya hesaplarında yayınlanan "P!NÇ" isimli programının fragmanında, İslami değerlere hakaret edilerek, ırkçılık yapıldığı ve nefret suçu işlendiği belirtildi. Uğur'un, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği kaydedilen dilekçede, "Uğur, ırkçılık ve ayrımcılık yaparak, ülkemizce imza atılan ve kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla yasaklanmış olan insanlık suçu işlemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Savcılıktan YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma

"İSLAM İLE ALAY EDİLDİ"

Konuya ilişkin adliye önünde basın açıklaması yapan Gazeteci Hasret Yıldırım, bir fragman üzerinden alenen ırkçılık ve nefret söylemiyle ve İslam ile alay edildiğini söyledi. Bu fiili kınamak üzere buraya geldiklerini dile getiren Yıldırım, "Bu şahıs yaptığı açıklamada, 'Bu fragmanda Afgan halkını ön plana çıkardım' diyerek özrün üzerine daha büyük bir kabahat işlemiştir. " dedi.

Suç duyurusunda bulunanlardan Erdal Tek ise İslami değerlerle dalga geçmenin hoş karşılanmadığını, insanların birbirine saygıyı yitirmemesi gerektiğini belirtti.

BAŞSAVCILIK SUÇ DUYURUSUNU İŞLEME KOYDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yapılan suç duyurularını işleme koyarak, Uğur hakkında soruşturma başlattı.

Afgan göçmen bulunan tanıtım filmine tepki gelen YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma başlatıldı
Afgan göçmen bulunan tanıtım filmine tepki gelen YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma başlatıldı
Afgan göçmen bulunan tanıtım filmine tepki gelen YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma başlatıldı
Afgan göçmen bulunan tanıtım filmine tepki gelen YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Hakaret, Afgan, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Magazin Afgan göçmen bulunan tanıtım filmine tepki gelen YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma başlatıldı - Son Dakika Magazin


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