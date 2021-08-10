Üye Girişi
Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım - Son Dakika

Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım

10.08.2021 08:19

Sosyal medya üzerinden Türk kadınlarına ve mültecilere yönelik çıkışlarıyla son dönemde gündemde yer alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a hakaretler eden Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, "İnsan bazen duygulanıp, sinirlenip saçma sapan konuşuyor. Sonra da pişman oluyor. Ben de çok pişman oldum. Kendi duygularımı ve gördüklerimi söyledi" dedi. Çektiği video sonrasında hakkında soruşturma başlatılan Saadat, şu anda Özbekistan'da bulunduğunu ve Türkiye'ye dönemeyeceğini açıkladı.

Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik hakaret dolu video yayınlayan Afgan göçmeni Sunatullah Saadat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

"TÜRKİYE'DEN 4-5 AY ÖNCE AYRILDIM, ŞU ANDA ÖZBEKİSTAN'DAYIM"

Yayınladığı video ile Türkiye'yi ayağa kaldıran ve tepkilerin çığ gibi büyümesi sonrasında yeni bir video yayınlayarak hata yaptığını kabul edip özür dileyen Saadat, kaçak yollardan gelip 1 yıl yaşadığı Türkiye'den 4-5 ay önce ayrıldığını ve şu anda Özbekistan'da bulunduğunu ifade etti.

Hürriyet gazetesinin, büyük tepki çeken hakaretlerle dolu o videoya dair sorularını yanıtlayan Afgan göçmeni Saadat şunları söyledi;

Neden böyle bir video çektin?

İzlediğim videolarda bütün Afganları zan altında bırakan, Türklerin canına, namusuna kasteden insanlarmış gibi gösteriyorlardı. Belediye başkanı (Bolu) videosu da öyle. Onları görünce halkımın çok aşağılandığını ve hakaret edildiğini düşündüm. İnsanlarımıza haksızlık yapılıyordu. Kimse beni yönlendirmedi. Kendim yaptım.

Peki söylediklerin Türkiye'ye hakaret değil mi?

İnsan bazen duygulanıp, sinirlenip saçma sapan konuşuyor. Sonra da pişman oluyor. Ben de çok pişman oldum. Kendi duygularımı ve gördüklerimi söyledim. Ama anlıyorum hata etmişim. Üzgünüm ve çok özür dilerim. Ama videonun tamamını yayımlamamışlar.

Yaparken bunları düşünmedin mi?

Video sosyal medyada yayımlandıktan sonra Türkiye'den bir kadın bana ulaştı. Konuştuklarımın ne kadar haksız olduğunu söyledi. Çok nazik ve anlayışla söyledi. Ne kadar hata ettiğimi o zaman anladım. Şimdi de çok pişmanım.

Türkiye'ye nasıl geldin ve ne kadar kaldın?

Afganistan'dan kaçak yollarla geldim. Bir sene Türkiye'de yaşadım. 4-5 ay önce de Türkiye'den ayrıldım. Şimdi Özbekistan'dayım.

Gerçekten gazeteci misin?

Afganistan'da gazetecilik okudum. Televizyonlarda çalıştım. Haber yazdım. Orada can güvenliğim olmayınca da Türkiye'ye geldim. Serbest gazeteci olarak çalıştım. 200 bin takipçisi olan sayfam vardı. Oradan haberler, yorumlar paylaşıyordum.

Türkiye'den neden ayrıldın?

Türkiye'de durumum belirsizdi. Kaçaktım. Kendime bir gelecek çizmek zorundaydım. O yüzden Afganistan'a döndüm. Sonra oradan da ayrıldım.

Türkiye'ye dönecek misin?

Artık nasıl döneyim? Türkiye'de hedef oldum. Videodan sonra 20-30 bin mesaj aldım. Hakaretler ve tehditler. Sıcakkanlı gençler var. Çok sert mesajlar attılar.

Ben Türkiye'yi ve Türk insanlarını seviyorum. Bir sene kaldım Türkiye'de, hep insanca muamele gördüm. Ben de hiç hukuk dışına çıkmadım. Arkadaşlarıma da hep bu ülkeye saygı duymalarını telkin ettim. Manavgat yangınında biz de çok üzüldük. Paylaşımlar yaptık. Şimdi Afgan göçmen meselesi sıcak bir siyaset konusu. Partiler çekişiyor biz arada kullanılıyoruz. Türkiye'den biz bir kötülük görmedik.

Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım

Özbekistan, Türkiye, Afgan, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşk iddiaları doğrulandı! Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile görüntülendi 09:23 Aşk iddiaları doğrulandı! Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile görüntülendi Son Dakika: Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu başladı, 76 şüpheli yakalandı 09:04 Son Dakika: Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu başladı, 76 şüpheli yakalandı Kılıçdaroğlu hayal kırıklığına uğradı! Cumhurbaşkanlığı adaylığında İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kesti ama onları geçemedi 08:57 Kılıçdaroğlu hayal kırıklığına uğradı! Cumhurbaşkanlığı adaylığında İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kesti ama onları geçemedi
Son Dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var 08:34 Son Dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün 08:25 Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Kore'ye gitme hayaliyle evden kaçan üç kız çocuğu, bir süre lunaparkta dolaşmış 00:52 Kore'ye gitme hayaliyle evden kaçan üç kız çocuğu, bir süre lunaparkta dolaşmış
Caner Erkin, Çaykur Rizespor'da! 2 yıllık sözleşmeye imza atacak 23:12 Caner Erkin, Çaykur Rizespor'da! 2 yıllık sözleşmeye imza atacak İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi 21:46 İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi

Son Dakika Haberleri
09:22 Aşk iddiaları doğrulandı! Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile görüntülendi
09:19 Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir
09:04 Son Dakika: Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu başladı, 76 şüpheli yakalandı
08:51 Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi
08:33 Son Dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var
08:30 Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış
08:25 Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün
08:22 Abdullah Avcı ateş hattında! Çarşı grubu: Servet avcısına afiyet olsun
08:19 Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım
08:12 267 yangın kontrol altına alındı, 2 şehirde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Yaylada jeneratör faciası! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede Yaylada jeneratör faciası! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede         
09:42
Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir         
09:20
Menajerlik şirketi açıklama yaptı! Aras Bulut İynemli ve Damla Sönmez'in aşk yaşadığı iddiası yalanlandı Menajerlik şirketi açıklama yaptı! Aras Bulut İynemli ve Damla Sönmez'in aşk yaşadığı iddiası yalanlandı         
09:04
Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi         
08:51
Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış         
08:30
Abdullah Avcı ateş hattında! Çarşı grubu: Servet avcısına afiyet olsun Abdullah Avcı ateş hattında! Çarşı grubu: Servet avcısına afiyet olsun         
08:23
Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar         
00:24
Kıyafeti açık bulununca Kıyafeti açık bulununca "Daha açığını giyeceğim" diyen Hande Yener'den cesur seçim         
22:59
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Kemal Ademi, Rus ekibi Khimki'yle anlaştı Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Kemal Ademi, Rus ekibi Khimki'yle anlaştı         
20:28
Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu         
17:43
Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım         
16:25
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi         
15:43
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 09:50:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement