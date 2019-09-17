Son Dakika Haberleri: Afgan göçmenler barınma evine yerleştirildi
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Afgan göçmenler barınma evine yerleştirildi

1 saat önce

Yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle Afganistan'ı terk ederek önce İran'a, ardından Türkiye'ye sığınan ve bir haftadır Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kalan göçmenler, Büyükşehir Belediyesi tarafından barınma evine yerleştirildi.

Afgan göçmenler barınma evine yerleştirildi, System.String[]

Yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle Afganistan'ı terk ederek önce İran'a, ardından Türkiye'ye sığınan ve bir haftadır Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kalan göçmenler, Büyükşehir Belediyesi tarafından barınma evine yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İran'da iki yıl kaldıktan sonra gördükleri baskı yüzünden bu ülkeden de ayrılan 7 aileye mensup 27 kişi, Türkiye'ye sığındı.

Çanakkale'de bir süre tarım işlerinde çalışarak geçimini sağlayan göçmenler, ardından Bursa'ya geldi.

Kalacak yerleri olmayan ve iş bulamayan 10'u kadın, 10'u çocuk 27 Afgan, bir hafta boyunca Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşadı. Duvar diplerine serdikleri kartonlarda geceyi geçiren ailelere Bursa Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Belediye Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca terminalden alınan Afgan göçmenler, sağlık kontrolünden sonra merkez Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi'ndeki barınma evine götürüldü.

Her türlü ihtiyaçları karşılanan göçmenler hakkında kalıcı çözüm üretilmesi için ilgili kamu kurumlarıyla görüşmeler sürüyor.

Türkiye, Bursa, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:20 Kaynak: AA
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