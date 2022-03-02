Afgan göçmenler "Burası Yunanistan" denilerek Büyükçekmece'ye bırakıldı - Son Dakika
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Afgan göçmenler "Burası Yunanistan" denilerek Büyükçekmece'ye bırakıldı

02.03.2022 15:21
Afgan göçmenler "Burası Yunanistan" denilerek Büyükçekmece'ye bırakıldı

İZMİR'den 2 kamyona bindirilen 55 Afgan göçmen, Büyükçekmece'de "Burası Yunanistan" denilerek, bırakıldı.

İZMİR'den 2 kamyona bindirilen 55 Afgan göçmen, Büyükçekmece'de "Burası Yunanistan" denilerek, bırakıldı. Göçmenleri arazide bırakan 2 insan kaçakçısı yakalandı.

Büyükçekmece Çakmaklı mevkiinde öğle saatlerinde devriye gezen Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıtalar, arazide 2 kamyonun park halinde olduğunu fark etti. Kaçak döküm yapıldığından şüphelenen ekipler, kamyonun yanına yaklaşınca içinde çok sayıda insan olduğunu gördü. 2 kamyondan 55 Afgan göçmen çıktı. Göçmenlerin İzmir'den geldikleri öğrenildi. Polis göçmenleri araziye bırakan 2 insan kaçakçısını kısa sürede yakaladı. A.E. ve M.İ. isimli şüphelilerin, göçmenlere "Burası Yunanistan" diyerek arazide bıraktıkları belirlendi. Afgan göçmenler ve 2 şüpheli otobüsle, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.


Afgan göçmenler Burası Yunanistan denilerek Büyükçekmece'ye bırakıldı
Afgan göçmenler Burası Yunanistan denilerek Büyükçekmece'ye bırakıldı
Afgan göçmenler Burası Yunanistan denilerek Büyükçekmece'ye bırakıldı
Afgan göçmenler Burası Yunanistan denilerek Büyükçekmece'ye bırakıldı
Afgan göçmenler Burası Yunanistan denilerek Büyükçekmece'ye bırakıldı
Afgan göçmenler Burası Yunanistan denilerek Büyükçekmece'ye bırakıldı
Afgan göçmenler Burası Yunanistan denilerek Büyükçekmece'ye bırakıldı
Afgan göçmenler Burası Yunanistan denilerek Büyükçekmece'ye bırakıldı
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Büyükçekmece, Yunanistan, İzmir, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afgan göçmenler 'Burası Yunanistan' denilerek Büyükçekmece'ye bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afgan göçmenler "Burası Yunanistan" denilerek Büyükçekmece'ye bırakıldı - Son Dakika
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