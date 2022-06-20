Türkiye'ye yasadışı yollardan giren, polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda yakalanan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'nde yapılan işlemlerin ardından Malatya Havalimanı 'ndan ülkelerine gönderildi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce işlemleri devam eden 227 Afganistanlı göçmen ise yarın düzenlenecek charter seferlerle ülkelerine gönderilecek.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Afgan göçmenler charter seferlerle ülkelerine gönderiliyor - Son Dakika

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