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AFGAN GÖÇMENLER PARKLARDA YATIP KALKIYOR - Son Dakika

AFGAN GÖÇMENLER PARKLARDA YATIP KALKIYOR

30.07.2021 11:14

İRAN ile en uzun sınır hattına sahip Van, düzensiz göçmenlerin de önemli kavşak noktasını oluşturuyor.

İRAN ile en uzun sınır hattına sahip Van, düzensiz göçmenlerin de önemli kavşak noktasını oluşturuyor. Sınırı kaçak yollarla geçip ülkeye giren göçmenler, organizatörler tarafından bazen şehir merkezine bırakılıyor. Başka gidecek yeri olmayan Afgan göçmenler de bu yüzden parklarda yatıp kalkmak zorunda kalıyor. Eşi ve çocuklarıyla ülkelerinden kaçan 8 kişilik Afgan aile, Türkiye'ye gelmeye mecbur kaldıklarını ve 2 yaşındaki çocuklarının yolda hasta olduğunu söyledi. Melyar Zarabi, Çocuğum sabaha kadar uyumuyor ve ağlıyor diye konuştu.

Türkiye, Avrupa ülkelerine yasa dışı geçişlerde düzensiz göçmenler tarafından transit güzergah olarak kullanılıyor. İran'a uzun bir sınırı olan Van ise önemli kavşak noktaları arasında yer alıyor. Zor ve dağlık alanların hakim olduğu bölgede göçmenler, kimi zaman göçmen kaçakçıları tarafından yarı yolda bırakılıyor, kimi zaman da soğuk hava koşullarına dayanamayıp hayatını kaybediyor. Polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları ve alınan yoğun güvenlik önlemleriyle her yıl binlerce kaçak göçmen yakalanıyor.

Düzensiz göçmenler sadece sınırlarda değil, şehir merkezinde veya yapılan yol kontrollerinde araçlarda yakalanıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim ediliyor. Van'da düzensiz göçle mücadele sürerken, bu kapsamda 2021 yılında Türkiye-İran Van sınırlarında kalan hudut hattından 34 bin 308 kişinin ülkeye yasa dışı yollarla girişi engellendi. Yine güvenlik güçleri tarafından 27 bin 230 göçmenin yakalandığı 2021 yılında 716 organizatör de yakalanıp haklarında adli işlem başlatıldı.

'ÇOCUĞUM YOLDA HASTALANDI'

İran sınır hattından kaçak yollarla ülkeye giriş yapan bir grup Afganistan uyruklu göçmen, günlerdir Van'ın Şerefiye Mahallesi'ndeki bir parkta yatıp kalkıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, zorlu yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştıklarını belirtirken, göçmen kaçakçılarına da 2 kez para verdiklerini anlattı. Afgan göçmen Melyar Zarabi, 2 defa göçmen kaçakçılarına para verdim. Buraya gelmeye mecbur kaldım. Afganistan'da hayat çok zor. Çocuğum yolda hasta oldu. Buraya gelebilmek için 4 defa yola çıktım fakat güvenlik güçlerince geri gönderildim. Şu ana kadar göçmen kaçakçılarına çok para verdim. 2 yaşındaki oğlum yolda hastalandı. Sabaha kadar uyumuyor ve ağlıyor diye konuştu.

'2 DAYIM VE ARKADAŞLARIM ÖLDÜ'

Parktaki başka bir Afgan aile de ülekelirnde hayat şartlarının çok kötü olduğunu söyledi. Ülkelerinde savaş olduğunu belirten Vayit, Afganistan'dan geldim. Afganistan'da savaş var. 2 dayım ve arkadaşlarım öldü. Biz İran tarafından buraya geldik. Para verdik bizi buraya attılar. Bilmiyoruz ne zaman gideceğiz dedi.

Parkta yatıp kalkan göçmenlere, çevrede oturan bazı aileler de battaniye ve yiyecek verdi.

AFGAN GÖÇMENLER PARKLARDA YATIP KALKIYOR
AFGAN GÖÇMENLER PARKLARDA YATIP KALKIYOR
AFGAN GÖÇMENLER PARKLARDA YATIP KALKIYOR
AFGAN GÖÇMENLER PARKLARDA YATIP KALKIYOR
AFGAN GÖÇMENLER PARKLARDA YATIP KALKIYOR
AFGAN GÖÇMENLER PARKLARDA YATIP KALKIYOR
AFGAN GÖÇMENLER PARKLARDA YATIP KALKIYOR
AFGAN GÖÇMENLER PARKLARDA YATIP KALKIYOR
AFGAN GÖÇMENLER PARKLARDA YATIP KALKIYOR
AFGAN GÖÇMENLER PARKLARDA YATIP KALKIYOR

Türkiye, Afgan, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFGAN GÖÇMENLER PARKLARDA YATIP KALKIYOR - Son Dakika


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