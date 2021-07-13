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Afgan göçmenlerin gruplar halinde sınırlarımızdan içeri girdiği iddiası - Son Dakika

Afgan göçmenlerin gruplar halinde sınırlarımızdan içeri girdiği iddiası

13.07.2021 16:34
Afgan göçmenlerin gruplar halinde sınırlarımızdan içeri girdiği iddiası, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Afganistan'daki gelişmelerin ardından Türkiye'nin İran sınırında düzensiz göçmen hareketi olduğu şeklindeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yardımcısı Çataklı'nın imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Bu videoların bir kısmı İran içlerinden, bir kısmı İran– Afganistan sınırındandır. Bu videolarla, sınır güvenliğinin olmadığına dair kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığı aşikârdır" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, son dönemde Afganistan'da yaşanan gelişmeler üzerinden düzensiz göçmenlerin kalabalık gruplar halinde kontrolsüz biçimde sınırlardan girdiği iddiasına yönelik görüntülerin Türkiye sınırlarından olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Çataklı, yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'daki gelişmeler sonucu Afgan uyruklu kişilerin İran üzerinden kontrolsüz biçimde ve geniş kitleler halinde Türkiye'ye giriş yaptığı yorumlarıyla çekim yerleri ve tarihlerine ilişkin herhangi bir bilgi verilmeyen çeşitli videoların dolaşıma sokulduğunu belirtti.

SÖZ KONUSU GÖRÜNTÜLER İRAN-AFGANİSTAN SINIRINDAN

Söz konusu videoların bir kısmının İran içlerinden, bir kısmının İran-Afganistan sınırından, bir kısmının da Afganistan-Tacikistan sınırından olduğunun görüldüğüne işaret eden Çataklı, bu videolarla, sınır güvenliğinin olmadığına ve düzensiz göçmenlerin Türkiye içerisinde istedikleri şekilde dolaşabildiklerine dair kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkati çekti.

Çataklı, düzensiz göçü kaynağında önlemeye yönelik uluslararası mekanizmalarının güçlendirilmesinden, sınır güvenlik tedbirlerinin arttırılmasına, düzensiz göçün etkin ve kapsamlı politikalarla yönetilmesinden, sınır dışı ve geri gönderme kapasitelerinin yükseltilmesine kadar ilgili tüm kurumlarla iş birliği doğrultusunda çalışmaların eksiksiz şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Afgan göçmenlerin gruplar halinde sınırlarımızdan içeri girdiği iddiası

''GÜVENLİK DUVARI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI''

Bu kapsamda yapılanlara yönelik bilgiler paylaşan Çataklı, İran ve Irak sınırlarında, 54 kilometrelik Iğdır-İran sınırının tamamı, 84 kilometrelik Ağrı-İran sınırının 82 kilometresi ve 121 kilometrelik Hakkari-İran sınırının 13 kilometresinde olmak üzere toplam 149 kilometrelik kısımda güvenlik duvarı ve devriye yolu çalışmalarının tamamlandığını aktardı.

Hakkari-İran sınır hattının 30 kilometrelik kısmında güvenlik duvarı ve devriye yolu inşa çalışmalarının sürdüğünü belirten Çataklı, Van-İran sınır hattının ilk etabı olarak 63 kilometrelik kısımda güvenlik duvarı ve devriye yolu yapım çalışmalarına 2021'de başlandığını vurguladı.

AYDINLATMA ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Iğdır-İran sınırının tamamında ve Ağrı-İran sınırının 25 kilometrelik kısmında sınır aydınlatma çalışmalarının tamamlandığını anımsatan Çataklı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin doğu sınırlarında 141 gözetleme ve 109 haberleşme kulesi, 85 komuta kontrol merkezi ve 329 adet kablosuz sensör seti kurulması öngörülen 108 milyon avro bütçeli Elektro-Optik Kule Projesi kapsamında 560 kilometrelik İran sınırında kurulacak gözetleme ve haberleşme kuleleri ile komuta kontrol merkezleri sayesinde kesintisiz ve etkin gözetleme imkanı elde edilecektir. Bu çerçevede İran ve Irak sınırımızdaki hudut birliklerinin istifade edeceği Elektro-Optik Kulelerinin örülümü yüzde 90 oranında tamamlanmıştır. Proje tamamlandığında terör, yasa dışı geçiş, kaçakçılık gibi sınır aşan suçların önüne geçilecektir."

''GEÇİCİ TEDBİRLER SAĞLANDI''

İsmail Çataklı, son dönemde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptırımları artıran yeni hukuki düzenlemelerin uygulamaya konulduğunu belirtti.

Güvenlik duvarı, aydınlatma, gözetleme ve algılayıcı gibi tüm sınır fiziki güvenlik tedbirlerinin tamamı bitene kadar hudut birliklerinin talepleri doğrultusunda valiliklerin koordinasyonunda her türlü geçici tedbirin alınmasının sağlandığını ve sağlanacağını ifade eden Çataklı, kolluk birimlerince yapılan yol kontrollerinin artırıldığını dile getirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sınır hattı gerisinde gerekli güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Van iline 35 özel harekat timi görevlendirilmiştir. İhtiyaç duyulan illere göç idaremizce personel takviyesi yapılmıştır. Van-İran sınırında devam eden sınır fiziki güvenlik tedbirlerinin güvenliğinin tesisi ile terör ve düzensiz göçle mücadele amacıyla Van Valiliğince 500 güvenlik korucusu sınır hattına sevk edilmektedir. Jandarma ve emniyet personeli tarafından sınır hattı gerisindeki devriye faaliyetlerine ağırlık verilecek ve bu amaçla İHA'lar başta olmak üzere havadan keşif/gözetleme çalışmaları da sürdürülmektedir."

Çataklı, 2015'te 1740 olan geri gönderme merkezi kapasitesinin, yeni geri gönderme merkezlerinin açılması ile 16 bine yükseltildiğini, bununla birlikte 6 ilde geri gönderme merkezi yapımının tamamlanmak üzere olduğunu, bunların yıl içinde hizmete sunulacağını açıkladı.

Başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla tam bir iş birliği içerisinde çalışmaların yürütüldüğüne değinen Çataklı, şu bilgileri paylaştı:

"Tekraren ifade etmek isteriz ki düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız sürmektedir. Sınırlarımızda yakalamalar da olmaktadır. Nitekim 2016 yılında 174 bin 466, 2017 yılında 175 bin 752, 2018 yılında 268 bin 3, 2019 yılında 454 bin 662, 2020 yılında 122 bin 302 ve 2021 yılında 62 bin 687 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Ancak son dönemde Afganistan'da yaşanan gelişmeler üzerinden düzensiz göçmenlerin kalabalık gruplar halinde kontrolsüz biçimde sınırlarımızdan girdiği iddiasına yönelik görüntüler ülkemiz sınırlarından olmayıp gerçeği yansıtmamaktadır. Birtakım çevrelerce kasıtlı olarak provokasyon içerikli videolar yoluyla kamuoyunda oluşturulmak istenen algının aksine bütün birimlerimiz tarafından düzensiz göçün önlenmesi amacıyla tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmak suretiyle gerekli tedbirler en üst düzeyde alınmaktadır."

Afgan göçmenlerin gruplar halinde sınırlarımızdan içeri girdiği iddiası

Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afgan göçmenlerin gruplar halinde sınırlarımızdan içeri girdiği iddiası - Son Dakika


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