Afgan güçleri, Taliban saldırısının ardından Badgis'in merkezini geri aldı69 Taliban militanı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

- Afgan güçleri, Taliban saldırısının ardından Badgis'in merkezini geri aldı

69 Taliban militanı etkisiz hale getirildi

KABİL - Afganistan'ın Badgis vilayetinin merkezindeki Qala e Naw kentine farklı noktalardan saldırarak tüm ilçelerde kontrolü ele geçiren Taliban'a yönelik operasyon yürüten Afgan güvenlik güçleri, kentte kontrolü yeniden sağladı. Operasyonlarda 69 Taliban mensubunun etkisiz hale getirildiği açıklandı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken Afgan güvenlik güçleri de ülkedeki ilerleyen Taliban'a yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afgan hükümet güçlerinin Taliban tarafından işgal edilen Badgis vilayetinin başkenti Qala e Naw'in kontrolünü geri aldığı ve bölgeye yüzlerce yeni askerin yerleştirildiği duyuruldu. Qala-e-Naw sınırındaki operasyonlarda 69 Taliban militanının öldürüldüğü, ayrıca çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği aktarıldı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Fawad Aman da, "Şehir tamamen kontrolümüz altında ve şehrin kırsalında Taliban'a karşı operasyonlar yürütüyoruz" dedi.

Özel kuvvetler komutanı Sayed Alirıza Nezami, "Biz özel kuvvetler güçleri, ordu ile iş birliği sonucu şehrin sonuna kadar ilerledik. Taliban'ı buralardan çıkardık. Düşman ağır kayba uğradı. İlerledik ve temizledik. Şu anda şehrin kontrolü elimizde" ifadelerini kullandı.

ABD çekiliyor, Taliban ilerliyor

Taliban militanları, ABD'nin geri çekilme sürecinin başlamasıyla son haftalarda ülkedeki ilerleyişini hızlandırdı. Batılı güvenlik yetkilileri, Taliban'ın Afganistan'da 100'den fazla bölgeyi ele geçirdiğini belirtirken, Taliban ise ülkenin yarısından fazlasını oluşturan 34 ilde 200'den fazla ilçede kontrolü sağladıklarını iddia ediyor. Ülkedeki ana şehirler ve vilayet başkentleri ise Afgan hükümetinin kontrolünde bulunuyor.