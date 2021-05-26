Afgan güvenlik güçleri 62 kişiyi Taliban hapishanesinden kurtardı - Son Dakika

Afganistan'da güvenlik güçleri, ülkenin kuzeyindeki Baglan vilayetinde Taliban hapishanelerinde tutulan 62 kişiyi kurtardı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Baglan'ın Nevruzek bölgesinde bulunan Taliban hapishanesine yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyon sonucu Taliban militanlarınca hapishanede tutulan çoğu sivil 62 kişinin serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, 4 Taliban üyesinin de öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği aktarıldı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan dün de güvenlik güçleri, ülkenin batısındaki Herat vilayetinde Taliban hapishanelerinde bulunan 41 kişiyi kurtarmıştı.

Taliban'ın kontrol ettiği bölgelerde hapishaneleri bulunuyor. Taliban yöneticileri, saldırılarda tutukladıkları güvenlik güçleri ve sivilleri kendi mahkemelerinde yargılayarak bu hapishanelerde tutuyor.