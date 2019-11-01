Son Dakika Haberleri: Afgan güvenlik güçleri en büyük zayiatı savunma sırasında veriyor
Son Dakika Güncel Afgan güvenlik güçleri en büyük zayiatı savunma sırasında veriyor

Afgan güvenlik güçleri en büyük zayiatı savunma sırasında veriyor

6 saat önce

Amerikan Senatosuna bağlı Afganistan'ın Yeniden İnşası Özel Denetim Kurumu (SIGAR) Afgan güvenlik güçleri zayiatlarının yüzde 60'ının terör saldırılarına karşı savunma sırasında meydana geldiğini açıkladı.

Afgan güvenlik güçleri en büyük zayiatı savunma sırasında veriyor, System.String[]

Amerikan Senatosuna bağlı Afganistan'ın Yeniden İnşası Özel Denetim Kurumu (SIGAR) Afgan güvenlik güçleri zayiatlarının yüzde 60'ının terör saldırılarına karşı savunma sırasında meydana geldiğini açıkladı.

SIGAR'dan yapılan açıklamada, haziran, temmuz ve ağustosta güvenlik güçlerinin verdiği kayıplarda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'lik artış kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Güvenlik güçleri zayiatlarının yüzde 60'ını terör saldırılarına karşı savunma yaparken veriyor." ifadesi kullanıldı.

Taliban militanlarının, bu yılın haziran, temmuz ve ağustosta Afganistan genelinde toplam 7 bin 183 saldırı gerçekleştirdiğinin aktarıldığı açıklamada, bu saldırıların genellikle ülkenin kuzeybatı, doğu ve güney vilayetlerinde düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Afgan güvenlik güçlerinin 2019'un ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik toplam 2 bin 531 kara operasyonu gerçekleştirdiği ifade edildi.

Savunma Bakanlığından ret

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ruhullah Ahmadzey, basına yaptığı açıklamada, SIGAR'ın açıklamasını kabul etmediklerini söyledi.

Güvenlik güçlerinin son aylarda operasyonlarına hız verdiğini ifade eden Ahmadzey, böylece teröristlere ağır darbe vurulduğunu belirtti.

Ahmadzey, güvenlik güçlerinin son 8 ayda Taliban kontrolündeki 13 ilçeyi geri aldığını ve bunun büyük başarı olduğunun altını çizdi.

Ahmadzey, SIGAR'ın açıkladığı gibi güvenlik güçlerinin ağır kayıp vermediğini savundu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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