Son Dakika Haberleri: Afgan güvenlik güçlerinin saldırısında en az 35 sivil yaşamını yitirdi
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Afgan güvenlik güçlerinin saldırısında en az 35 sivil yaşamını yitirdi

1 saat önce

Afganistan'da güvenlik güçlerinin saldırısında en az 35 sivil yaşamını yitirdi

Afgan güvenlik güçlerinin saldırısında en az 35 sivil yaşamını yitirdi, System.String[]

Afganistan'ın güneyinde yer alan Helmand vilayetinin Musa Kale ilçesinde hükümet güçlerince düzenlenen bir saldırıda en az 35 sivil yaşamını yitirdi. Saldırıda 13 sivil de yaralandı.


Olay, pazar gecesi Afgan kuvvetlerinin Taliban örgütü tarafından intihar bombacılarının eğitimi için kullanılan bir eve düzenlenen baskın sırasında yaşandı.

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Afganistan, Helmand, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:45 
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