Afgan güvenlik güçlerinin saldırısında en az 35 sivil yaşamını yitirdi
27 dakika önce
Afganistan'da güvenlik güçlerinin saldırısında en az 35 sivil yaşamını yitirdi.
Afganistan'da güvenlik güçlerinin saldırısında en az 35 sivil yaşamını yitirdi
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:27
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