Son Dakika Haberleri: "Afgan güvenlik kuvvetlerine desteğimiz sürecek"
Son Dakika Güncel Haber

"Afgan güvenlik kuvvetlerine desteğimiz sürecek"

52 dakika önce

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, ABD'nin Afgan güvenlik kuvvetlerine desteğinin süreceğini belirtti.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, ABD'nin Afgan güvenlik kuvvetlerine desteğinin süreceğini belirtti.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı medya organlarının "ABD'nin, Taliban ile barış olursa Afgan güvenlik kuvvetlerine desteğini keseceği" haberlerinin doğru olmadığını kaydetti.

Halilzad, "kimsenin propagandalarla kandırılmaması veya gözünün korkutulmaması" gerektiğini belirterek, "ABD olarak Afgan güvenlik kuvvetlerine desteğimiz devam ediyor. Taliban ile barış olursa da desteğimiz devam edecektir." yorumunu yaptı.

Halilzad, Afganistan'ın geleceğinin, Afgan iç diyaloğu ile belirleneceğini vurguladı.

ABD-Taliban görüşmesi

Öte yandan, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban yetkilileri arasında 9. barış görüşmesi Katar'da devam ediyor.


Görüşmenin içeriğine dair taraflarca henüz bir açıklama yapılmazken, yerel basına göre taraflar birçok konuda uzlaştı.

Barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Joe Walsh, 2020 seçimlerinde Trump'a rakip olacak
Dolar dakikalar içinde 6,39'a kadar çıkıp geriledi! İşte nedeni ABD'li yatırımcılar Alman Axel Springer'in yüzde 42,5'ini satın aldı Kuyumculardan altın uyarısı: 320 lirayı görecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 17:37:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Afgan güvenlik kuvvetlerine desteğimiz sürecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]